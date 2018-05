Via Medici del Vascello, Bassi: situazione al limite da anni, sfugge strategia del Comune di Milano

Milano 26 Maggio – “L’occupazione dello stabile di via Medici del Vascello 14 è solo una ‘novità’ delle ultime ore, ma chi conosce il territorio sa bene che quei palazzi dismessi e quelle strade ai margini della città, sono teatro di accampamenti e abusi di vario genere da anni. Fin dal nostro insediamento alla guida del Municipio 4, abbiamo costantemente segnalato ogni movimento e deliberato per chiedere dissuasori e interventi da parte della Polizia Locale. Settimana scorsa ho partecipato a Palazzo Marino a una commissione congiunta Politica Sociali e Periferie che ha trattato anche questo tema. Statistiche a parte, sfugge quale sia la strategia dell’amministrazione comunale. La situazione infatti negli ultimi due anni non solo non è migliorata, ma è addirittura peggiorata”. Lo dichiara il Presidente del Municipio 4 di Milano, Paolo Guido Bassi. “A distanza di così tanto tempo – afferma l’esponente della Lega di Matteo Salvini – non ci basta più sentir dire che si tratta di un problema complesso difficile da risolvere. Questo è evidente e nessuno si aspetta bacchette magiche in azione, ma almeno qualche concreto segnale in controtendenza sì. Purtroppo, non ne ha traccia. Per troppo tempo si è lasciato abbandonato questo spicchio di città, la cui unica colpa è di essere una periferia. Qui ‘l’ossessione’ del sindaco non è arrivata e dispiace che non arrivino praticamente mai nemmeno le risposte alle tante segnalazioni che quasi quotidianamente inviamo alla Polizia Locale. Ci permettiamo di ricordare all’amministrazione di centrosinistra, che Milano non finisce alla cerchia dei bastioni. Ce n’è un altro pezzo, nemmeno piccino, che non merita di essere dimenticato”.