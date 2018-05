Marocchino fa causa all’impresa: ho diritto a ricevere i contributi anche se non servo più

Non bastava lo Stato Sociale, una pressione fiscale sulle imprese che arriva al 65% sugli imprenditori ed un sistema da polizia segreta per tenere tutto questo assieme. no. Affatto. Ci voleva anche l’idea che l’impresa DEVE, e sottolineo DEVE, portarti fino alla pensione. Accompagnandoti. Anche se non ci lavori più, anche se il tuo posto di lavoro è inutile. Questa è una storia che arriva da Melzo e scegliamo Repubblica per raccontarla, per avere un’accuratezza incontestabile:

La ragione: è stata inventata una macchina che svolge automaticamente il lavoro a cui lui così a lungo è stato assegnato: la posa dei tappi provvisori sui flaconi appena prodotti, prima della verniciatura. Nella lettera di “licenziamento per giustificato motivo oggettivo con esonero dal preavviso”, l’azienda è chiara: “La nostra società ha installato una macchina, denominata ‘Paint cap applicator’, che svolge in automatico il medesimo lavoro sino a oggi da lei svolto. Viene così soppressa la Sua posizione lavorativa”.

La ditta riconosce all’uomo l’indennità di legge. Ma lui, che per un’intera vita lavorativa ha servito la stessa azienda, non ci sta. “Mi manca poco alla pensione, appena quattro anni. Lavorare lì per me era la vita. Che almeno mi pagassero i contributi”. Un tentativo di conciliazione, mediato dai sindacati, sarebbe fallito. Nel dramma del lavoratore marocchino c’è quello di intere generazioni di lavoratori, il cui mestiere dall’oggi al domani viene svolto da computer e macchinari.

Alcune doverose precisazioni: intanto siamo dispiaciuti per la mutilazione dell’operaio, che comunque gli consente l’accesso nelle liste protette, probabilmente. Inoltre l’azienda non è che si sia comportata cinicamente. Avesse voluto farlo lo avrebbe licenziato 27 anni fa. Invece ancora sta là, sarà risarcito nei termini legge (legge non certo pensata per tutelare l’imprenditore). Oh, ma non basta. No, affatto. Devono pagargli 4 anni di contributi per fargli avere la pensione. Perché? Boh, non si sa. Probabilmente, ripetendo il mantra di questi nostri strani anni, perché ne ha diritto. Da dove questo diritto nasca o come mai esista non è dato sapere. Eppure qualcuno lo invoca, sperando che un articolo sul giornale ed un giudice compiacente riscrivano la legge apposta per lui.

Oltre alla flat tax, sicuramente sacrosanta e si spera applicata anche alle imprese, la grande grana da superare è di origine culturale e se non ce la faremo, nemmeno il paese ce la farà. Non avete diritto a nulla di più di quanto la legge vi consente e di certo non avete diritti su quanto gli altri guadagnano.