Milano 25 Maggio – La chirurgia maxillo facciale è una disciplina medica che si occupa della diagnosi e della cura delle patologie di interesse chirurgico della bocca e della faccia. Data la complessità della zona di pertinenza, il chirurgo maxillo facciale deve avere una conoscenza molto approfondita delle strutture anatomiche presenti nell’area e delle relazioni funzionali che intercorrono tra di esse.

Chi è il chirurgo maxillo facciale

E’un medicolaureato in Medicina e Chirurgia,successivamente specializzato in Chirurgia Maxillo-Facciale che si occupa di correggere chirurgicamente patologie infiammatorie, tumorali, traumatismi, malformazioni che interessano il distretto cranio-facciale. A questo si aggiungono le competenze in chirurgia ricostruttiva e chirurgia estetica.

Una visita maxillo facciale prende quindi in considerazione in modo completo le patologie di competenza chirurgica che riguardano la faccia, le ossa craniche, le ghiandole salivari e la bocca.

Nel dettaglio uno specialista di questo settore si può occupare di:

Chirurgia orale , ovvero la rimozione di lesioni e cisti ossee , di lesioni mucose, di denti inclusi . Questa branca è funzionale all’odontoiatria per la risoluzione di casi implanto-protesici nelle situazioni in cui manca l’osso.

, ovvero la rimozione di lesioni e , di lesioni mucose, di . Questa branca è funzionale all’odontoiatria per la risoluzione di casi implanto-protesici nelle situazioni in cui manca l’osso. Chirurgia palpebrale ed orbitaria che interessa disturbi delle palpebre e delle orbite (ovvero le cavità in cui si trovano gli occhi). In questo caso è molto importante la collaborazione con gli oculisti così come quella con l’ocularista (protesista degli occhi)

che interessa disturbi delle palpebre e delle orbite (ovvero le cavità in cui si trovano gli occhi). In questo caso è molto importante la collaborazione con gli oculisti così come quella con l’ocularista (protesista degli occhi) Chirurgia estetica facciale : nel dettaglio, questo tipo di operazione chirurgica non solo aiuta a correggere i difetti estetici, ma ha lo scopo di migliorare l’armonia delle unità estetiche del viso per migliorarne le proporzioni e l’effetto d’insieme.

: nel dettaglio, questo tipo di operazione chirurgica non solo aiuta a correggere i difetti estetici, ma ha lo scopo di migliorare l’armonia delle unità estetiche del viso per migliorarne le proporzioni e l’effetto d’insieme. Chirurgia ortognatica : Questa è una competenza specifica del maxillo facciale che prevede di risolvere i gravi difetti di occlusione dentale contestualmente a quelli estetici. Dopo opportuna preparazione ortodontica, il risultato finale si ottiene con interventi di “spostamento” delle ossa mascellari.

: Questa è una competenza specifica del che prevede di risolvere i gravi difetti di occlusione dentale contestualmente a quelli estetici. Dopo opportuna preparazione ortodontica, il risultato finale si ottiene con interventi di “spostamento” delle ossa mascellari. Chirurgia Oncologica : Riguarda i tumori, benigni o maligni, che colpiscono tutti i tessuti che compongono la faccia e la bocca. Spesso richiedono contestuali interventi di chirurgia ricostruttiva con differenti tecniche incluse quelle microchirurgiche. La competenza del maxillo facciale è volta anche alle patologie delle ghiandole salivari.

: Riguarda i tumori, benigni o maligni, che colpiscono tutti i tessuti che compongono la faccia e la bocca. Spesso richiedono contestuali interventi di chirurgia ricostruttiva con differenti tecniche incluse quelle microchirurgiche. La competenza del è volta anche alle patologie delle ghiandole salivari. Chirurgia Malformativa ovvero può intervenire nella risoluzione di problematiche legate alla malformazione del cranio e della faccia come le craniostenosi e le labiopalatoschisi.

ovvero può intervenire nella risoluzione di problematiche legate alla malformazione del cranio e della faccia come le craniostenosi e le labiopalatoschisi. Traumatologia: Ferite o fratture facciali conseguenti ad incidenti o aggressioni, spesso richiedono il trattamento specialistico maxillo-facciale. La gestione complessiva delle problematiche più gravi richiede un approccio multidisciplinare.

Perché rivolgersi ad un chirurgo maxillo facciale

Le motivazioni che richiedono una visita maxillo facciale sono numerose e diversificate: infatti questa figura è specializzata nella risoluzione di problematiche che coinvolgono il viso o la bocca sia nella sua componente ossea che di “tessuti molli”.

Una prima occorrenza è costituita da interventi di avulsione di denti inclusi o di implantologiain condizioni che richiedono una ricostruzione ossea. I pazienti ricorrono al chirurgo maxillo facciale anche per la risoluzione di neoformazioni cistiche o tumori benigni e maligni della bocca.

Un secondo campo di applicazione specialistica del maxillo facciale(strettamente collegato all’ortodonzia) è la chirurgia ortognatica: questa branca si occupa, nello specifico, di trattare allo stesso tempo i problemi di estetica facciale e di malocclusione dentale. In questo caso il professionista potrà intervenire modificando la posizione delle ossa mascellari, restituendo un viso e un sorriso armonico al paziente.

In situazioni più gravi, è necessario rivolgersi ad un chirurgo maxillo facciale in caso di fratture facciali o tumori che coinvolgono il volto.

Un aspetto da non sottovalutare è l’apporto che questi specialisti possono dare anche ai più piccoli: lo specialista cranio-maxillo-faccialeè in grado di intervenire in maniera efficace in caso di malformazioni che spesso richiedono un trattamento chirurgico in età pediatrica. Tra le più frequenti citiamo le labiopalatoschisi.

La ripresa della normale attività dopo un intervento di chirurgia maxillo facciale, sia negli adulti che nei bambini, può variare a seconda della complessità del trattamento: le corrette indicazioni al trattamento associate allo sviluppo tecnologico (navigazione chirurgica, chirurgia piezoelettrica, programmazione computerizzata e modelli 3D), l’evoluzione delle tecniche chirurgiche e dell’esperienza, permette oggi di ottimizzare i risultati.

