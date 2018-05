Sabato e domenica KID PASS DAYS 2018 trasforma il centro di Milano in una grande piattaforma di home gaming

Milano 12 Maggio – Sabato 12 e domenica 13 maggio il centro di Milano si trasforma in una grande piattaforma di home gaming con maxi schermi da 50 pollici e uno speciale salotto per far provare a bambini e famiglie TIMGAMES, l’innovativa soluzione di gioco in streaming dedicata a bambini e famiglie che propone un’esperienza ludica mai sperimentata prima.

Ospite dell’evento, in programma in Piazza Città di Lombardia, sarà la mamma-influencer Sara Turatello, in arte GinGiorgina, famosa per i suoi video virali su Facebook da milioni di visualizzazioni, che con i propri figli proverà i nuovi giochi TIMGAMES e dispenserà utili consigli alle famiglie.

È uno degli eventi clou del programma 2018 di KID PASS DAYS, la più importante maratona nazionale di eventi family friendly che il 12 e 13 maggio , in occasione della Festa internazionale della famiglia, apre le porte a bambini e adulti con centinaia di attività, eventi e facilitazioni in simultanea in tutta Italia.

Dopo le oltre 140mila presenze dello scorso anno, anche nel 2018 KID PASS DAYS si conferma il più grande programma di edutainment d’Italia, con le più importanti realtà sul territorio nazionale che collaborano per comporre un fitto calendario di eventi per famiglie che unisce un alto valore educativo e culturale ad un apprendimento all’insegna del gioco. Una grande occasione per provare, divertendosi, nuove attività che avvicinano alla cultura, all’arte e alla tecnologia.

L’iniziativa è con il patrocinio di regione Lombardia e Comune di Milano.

A Milano spicca l’evento gratuito F.A.M.I.L.Y. FESTIVAL con TIMGAMES in Piazza Città di Lombardia: sabato 12 maggio dalle 15 alle 19 e domenica 13 maggio dalle 10 alle 19 , nella caratteristica piazza a forma di occhio si potrà divertirsi all’aria aperta con ogni meteo grazie alla splendida cupola trasparente e trascorrere un weekend speciale dedicato alle famiglie con bambini per divertirsi attraverso l’apprendimento.

Oltre all’appuntamento con TIMGAMES, arricchiscono la proposta del F.A.M.I.L.Y. FESTIVAL altri eventi gratuiti: i laboratori di cucina con Pasta e motori per imparare i segreti degli gnocchi fatti in casa (Sab h 15-16-17-18 e Dom h 10-11-12-13 e 15-16-17-18); A scuola di…circo!, tante divertenti attività e lezioni di giocoleria per bimbi fino a 12 anni con Circusnavigando di Teatroallosso (Sab h 15-19 e Dom h 10-13 e 15-19); Pedala con Sliderkids, una giornata in compagnia dei campioni di SliderKing, in sfide mozzafiato nel circuito tra divertimento ed educazione stradale, per abbattere le barriere tra disabili e normodotati (Sab h 15-19 e Dom h 10-19); Impara con S.O.S. Milano, l’ospedale dei pupazzi: i bambini possono portare da casa il loro pupazzo preferito per una visita speciale al pronto soccorso di SOS per un sorriso (Sab h 15-19 e Dom h 10-19); Gran Premio in Biky, sfide mozzafiato per i bambini con speciali tricicli (Sab h 15-19 e Dom h 10-19); Pianta la tua bomba di semi, per imparare tutto sul mondo delle api e del miele con Mielizia (Sab e Dom pomeriggio).

Inoltre, interessanti talk con medici, specialisti e istruttori e la possibilità di prenotare pic-nic in famiglia.

Tra le maggiori realtà che propongono attività e facilitazioni per l’edizione 2018 a MILANO nel weekend del 12-13 maggio:

Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci – 12 e 13 maggio – 23 differenti attività proposte dalla sezione didattica del Museo per questo speciale weekend;

Castello Sforzesco – 13 maggio – ore 15:30 Apprendisti pittori, attività a cura di AdArtem – creiamo i colori e proviamo a dipingere un quadro con i colori da noi creati;

MUDEC Museo delle Culture 12 maggio – ore 15:15 – 13 maggio ore 11:15 e 15:15 – Fiesta con Frida, visita animata + laboratorio all’allestimento di una festa ricreando le atmosfere del paese natale dell’artista: 13 maggio – ore 11: 15 e 15:15 – Storie di mamma, storie di oggetti – visita animata all’interno della collezione permanente e laboratorio ;

Veneranda Fabbrica del Duomo – 13 maggio – ore 15:00 – costruttori di cattedrali, laboratorio volto a imparare, immaginare e realizzare un progetto;

Museo di Storia Naturale di Milano – attività a cura di Assodidattica Museale 12 maggio – ore 15:30 – indagini in museo, visita gioco; 13 maggio – ore 11:30 – mamma mia, gioco di ruolo alla scoperta delle abitudini più amorevoli della mamma nel mondo animale;

GAM Galleria d’Arte Moderna – 13 maggio – ore 10:30 Attività a cura di AdMariora – Paesaggi emotivi, percorso sensoriale per tutta la famiglia alla Mostra “Una tempesta dal Paradiso”, gratuito per i bambini; Leonardo3 – Il Mondo di Leonardo – 13 maggio – dalle ore 11:00 Costruisci il misterioso Cubo Magico di Leonardo, laboratorio per bambini 6-10 anni – lab gratuito. Ingresso omaggio possessori abbonamento musei Lombardia; GASC – Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei – 13 maggio – ore 15:00 Storie di pezzi, pezzi di storie – lettura animata ad alta voce, ingresso gratuito in museo; laVERDI – Auditorium di Milano – 12 maggio – ore 16:00

Cenerentola, spettacolo all’interno della rassegna “Crescendo in musica” – biglietto ridotto bambini 0-14 anni; La Piazza di Momo – 12 maggio – ore 10:30 Bubble Lab with mum – art lab per dipingere e giocare con le bolle di sapone per bambini 12-36 mesi.

Importanti le partnership create per questa edizione: TIMGAMES, Mielizia, Milanosport, Mondoparchi, Alinor, Falkensteiner, il gruppo alberghiero con Family Hotels in Italia, Austria e Croazia. Media partner sono: Pianetamamma, Nostrofiglio.it e Radio VivaFm.

Programma completo su www.kidpass.it