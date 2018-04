CAMPUS ESTIVI – Museo Nazionale Scienza e Tecnologia

Milano 25 Aprile – CAMPUS ESTIVI 2018 – Dall’11 giugno al 27 luglio e dal 27 agosto al 7 settembre i bambini dai 6 ai 10 anni potranno vivere al Museo una settimana speciale con attività interattive e giochi a tema. Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” ingresso da via Olona, 6.

Da lunedì 11 giugno cominciano i Campus al museo per bambini dai 6 ai 10 anni. Un’opportunità unica per vivere cinque giorni tra attività nei laboratori interattivi, visite alle collezioni, divertenti giochi di gruppo e affascinanti racconti per scoprire quanta scienza e tecnologia si nascondono nella vita di tutti i giorni. Vengono proposti due nuovi temi che si alternano nelle settimane. I bambini potranno sperimentare trucchi di magia, scoprire i segreti della chimica e creare illusioni ottiche. Ispirandosi alle esposizioni del Museo saranno accompagnati a vivere da protagonisti un’esperienza straordinaria su Marte, diventare supereroi, costruire UFO e sfidare le leggi della fisica.

CAMPUS AL MUSEO 6-10 ANNI

Magic Science Academy

Hai mai stupito qualcuno con la matematica? Quanta Scienza c’è nei trucchi di magia? Cinque giorni tra pozioni misteriose e intrugli sorprendenti immersi in una atmosfera incantevole. Scopriremo i trucchi dei prestigiatori, sveleremo i segreti della chimica e creeremo delle sorprendenti illusioni ottiche.

Astronauti, Esploratrici e Supereroi

Hai mai sognato di diventare un supereroe? Sei mai stato sul pianeta Marte? Vieni al Museo per vivere un’esperienza straordinaria e vestire i panni di personaggi sorprendenti. Scopriremo come usare un raggio laser, sfideremo le leggi della fisica e costruiremo oggetti volanti non identificati.

Quando

Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.30 nelle seguenti settimane:

11-15 giugno: 18-22 giugno: 25-29 giugno: 02-06 luglio: 09-13 luglio: 16-20 luglio: 23-27 luglio: 27-31 agosto: 03-07 settembre: Magic Science Academy Astronauti, Esploratrici e Supereroi Magic Science Academy Astronauti, Esploratrici e Supereroi Magic Science Academy Astronauti, Esploratrici e Supereroi Magic Science Academy Astronauti, Esploratrici e Supereroi Magic Science Academy

Iscrizione per una settimana: 155,00 euro per ogni partecipante.

Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti, all’indirizzo di posta elettronica prenotazioni@museoscienza.it. In risposta alla mail viene inviato il kit d’iscrizione.

A conferma della prenotazione ogni partecipante riceve un codice da indicare in ogni successiva fase dell’iscrizione. Tutte le informazioni su : www.museoscienza.org/attivita/campus_estivi