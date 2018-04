“Memorial Albero della Legalità” al Municipio 4 del Comune di Milano – Gruppi di Opposizione Assenti

Milano 22 Aprile – L’Associazione Poliziotti Italiani (API) in questi giorni ha consegnato in dono al Municipio 4 di Milano i resti dello striscione, sul quale risultano effigiate le immagini di Falcone e Borsellino, uscito miracolosamente quasi integro dal rogo appiccato dolosamente nella notte di Capodanno in Piazzale Ferrara a Milano. Ed è il secondo anno consecutivo che in Piazzale Ferrara viene ripetuto questo “attentato” alle istituzioni con l’arroganza proveniente da chi ha perso il senso della civiltà e del rispetto, cercando di coltivare una cultura di paura e anarchia nelle periferie milanesi, dimenticate di fatto da anni dall’amministrazione centrale della nostra città di Milano.

Lo scorso Natale l’API si era infatti proposta di allestire l’Albero di Natale in Piazzale Ferrara accogliendo l’ìstanza del Municipio 4: per questa edizione si era concepita l’idea di identificare l’Albero di Natale con l’Albero della Legalità, alla cui base era stato a tal fine applicato lo striscione con le effigi di Falcone e Borsellino, quello che si e salvato dal rogo ed è stato incorniciato e dato in dono al Municipio 4 da parte dell’Associazione Poliziotti Italiani (API) per testimoniare che i valori della legalità e della memoria dei morti per la giustizia e la sicurezza sono più forti di qualunque forza sovversiva dell’ordinamento pacifico ed istituzionale. Il dono sarà esposto perennemente nel Municipio 4, a futura memoria.

L’evento di commemorazione si è realizzato giovedì 19 aprile alle ore 18:45 presso l’aula Consigliare del Municipio 4 del Comune di Milano, alla presenza dell’Assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia Riccardo De Corato, del Presidente dell’Associazione Poliziotti Italiani Stefano Memoli, oltre che di Presidente, Assessori e Consiglieri del Municipio 4. Purtroppo però, perché priva di alcuna plausibile giustificazione, ha colpito e sorpreso l’assenza di tutti i consiglieri di opposizione a questa Commemorazione. Al fine di accertarne i motivi il Consigliere Vidal Silva ha ora presentato formale interrogazione ai gruppi consigliari di opposizione domandando: “Come mai la loro assenza alla commemorazione sul simbolo della legalità?” Una situazione imbarazzante che sono certo i colleghi di opposizione sapranno spiegare.

.