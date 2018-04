Milano: incontro gratuito con Università straniere – Lombardia al primo posto per giovani italiani all’estero

Consigli e informazioni ai ragazzi interessati a frequentare l’università fuori dall’Italia.

Il 39% dei 124mila italiani partiti per l’estero nel 2016 sono giovani tra i 18 e i 34 anni.

Milano 19 Aprile – Sabato 21 aprile, a partire dalle 9.30, tutti i giovani che hanno intenzione di affrontare gli studi universitari all’estero potranno ricevere informazioni e assistenza durante il workshop gratuito organizzato a Milano da WEP – organizzazione internazionale che promuove viaggi e corsi di studio all’estero – presso la propria sede di via Statuto 18. All’evento saranno presenti molte università straniere tra cui la De Montfort University, University of South Wales, St Mary’s University, University of West London e l’olandese Radboud University.

Dal Rapporto Italiani nel Mondo 2017 di Migrantes oltre il 39% dei 124mila italiani partiti per l’estero nel 2016 sono giovani tra i 18 e i 34 anni (circa 9.000 in più rispetto all’anno precedente) con la Lombardia che si attesta al primo posto per partenze, seguita da Veneto, Sicilia, Lazio e Piemonte. Numeri che confermano la tendenza sempre più in crescita dei giovani italiani a caccia di opportunità in giro per il mondo dopo il diploma o dopo la triennale. Secondo uno studio del 2015 dell’Università della California il 59% dei datori di lavoro ritiene che lo studio all’estero sia una determinante utile per fare carriera in azienda.

Durante la giornata informativa le università straniere ospiti saranno a disposizione degli studenti milanesi per raccontare la vita del campus, i corsi di studio e la quotidianità del loro paese. Seguiranno poi degli incontri one to one per un confronto più approfondito con le singole facoltà e chiarire ogni dubbio.

Nel corso dell’evento il personale WEP sarà a disposizione per fornire tutte le informazioni utili a chi è intenzionato a frequentare l’università in un altro paese. L’incontro è pensato per spiegare ai ragazzi e alle ragazze che cosa voglia dire partire per un programma di studi all’estero, in modo da fornire dettagli e tempistiche da sapere per intraprendere un’esperienza del genere.

Per maggiori informazioni e per i dettagli dell’incontro informativo:

https://www.wep.it/universita-allestero

WEP è un’organizzazione internazionale al servizio dei giovani, che segue ogni anno circa 5000 ragazzi in partenza dall’Italia verso 65 Paesi e in arrivo nella nostra penisola da tutto il mondo. I suoi programmi comprendono: soggiorni di gruppi scolastici durante l’anno (stage linguistici) o durante l’estate (vacanze-studio); corsi di lingua all’estero; programmi di lavoro, stage e viaggi solidali all’estero; i programmi “High School” per i ragazzi delle superiori per trascorrere un trimestre, un semestre o un anno scolastico all’estero; studi universitari all’estero, in USA, UK, Canada e Australia.