Paolo Conte – Il 12 Novembre dal vivo al teatro Arcimboldi di Milano

Milano 18 Aprile – Lunedì 12 novembre, alle ore 21, al Teatro Arcimboldi di Milano (Viale dell’Innovazione, 20 – ingresso a partire da 34 euro + prevendita) Paolo Conte proporrà al pubblico milanese i suoi grandi classici per un concerto a favore del Comitato Lombardia dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Una serata speciale a sostegno dei migliori progetti di ricerca per la cura dei tumori pediatrici di AIRC. Le prevendite saranno disponibili su www.ticketone.it a partire da lunedì 16 aprile.

Giovedì 14 giugno e venerdì 15 giugno, Paolo Conte, insieme ad un’Orchestra composta da musicisti d’eccezione, suonerà dal vivo alle Terme di Caracalla di Roma per l’ unico appuntamento estivo in Italia del 2018. Il cantautore astigiano celebrerà i cinquant’anni di “Azzurro”, il primo brano, interpretato allora da Adriano Celentano, che l’ha portato ad essere conosciuto in Italia e nel mondo. Il tour organizzato da Concerto Music (www.concerto.net) proseguirà poi nelle principali città d’Europa.

«Paolo Conte è un genio della parola che si fa musica e della musica che si fa poesia. – scrive Vincenzo Mollica sulle liner notes della nuova raccolta “Zazzarazàz – Uno Spettacolo D’arte Varia” – Nessuno come lui sa raccontare l’avventura umana, la sua drammaturgia, la sua imprevedibile follia.»

Da venerdì 27 ottobre è disponibile online e nei negozi “Zazzarazàz – Uno Spettacolo D’arte Varia” (Universal Music), un progetto che ripercorre oltre 40 anni di carriera di Paolo Conte e che raccoglie il meglio dagli studio album, una selezione di brani live ed un disco con le interpretazioni di canzoni del cantautore astigiano da parte di grandi protagonisti della musica e dello spettacolo come Roberto Benigni, Enzo Jannacci, Francesco De Gregori e Lucio Dalla, Miriam Makeba e Dizzy Gillespie e molti altri. Impreziosisce questa raccolta il brano inedito “Per Te”, registrato appositamente per questa importante occasione.

