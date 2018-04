Il delirio del grillino Di Battista “Bisogna far fuori Berlusconi e i suoi”

Milano 12 Aprile – Parafrasando il pensiero del grande e raffinato opinionista e attivista politico Alessandro Di Battista che prima di partire il 29 aprile ha sentito il bisogno impellente, quasi fosse un bisogno corporale, di vomitare insulti a piene mani nei confronti di Berlusconi e di chi lo vota, rispondo. Non capisco e non tollero che nel mio Paese la superficialità, il dogmatismo, l’egoismo politico e l’ignoranza abbiano spazio e che lo slogan ad effetto sostituisca la visione complessiva e la capacità di un giudizio obiettivo. Ma soprattutto non tollero il suo sentirsi al centro del mondo per giudicare e mettere all’indice persone e buona fede. Con un periodare e un modello di scrittura involuto, dove alla retorica della domanda, risponde senza argomentare, quasi fosse l’ipse dixit assoluto e tutto questo mica (vocabolo che gli piace tanto) per usare un minimo di dialettica, ma per affermare in sintesi “Berlusconi e il berlusconismo sono il male assoluto.” Ma poi si chiede con la malizia dei mediocri “Come può Salvini parlare di legalità e andare a braccetto con un uomo dalla “naturale capacità a delinquere” (parole del Tribunale di Milano) come Berlusconi? Di cosa hanno paura certi leghisti? Di qualche dossier in mano al “Tinto bass” di Arcore o della fine di qualche possibile finanziamento?

E sembrano messaggi occulti, quasi mafiosi, di chi non ha capacità analitiche, di chi non sa dove sta di casa il rispetto dei milioni di persone che hanno idee diverse, di chi si ferma a un sentito dire, di chi si crede un Dio. E termina dicendo “. Io non tollero tutto questo e credo che oggi la condizione necessaria per tirare su il nostro Paese sia far fuori, definitivamente, il berlusconismo. Lo deve far fuori la Lega che ancora ne è permeata, lo deve far fuori il PD che si è lasciato contaminare irresponsabilmente. Lo dobbiamo far fuori un po’ tutti noi quando pensiamo che esser furbi sia meglio che esser bravi.” L’apoteosi dell’odio e del qualunquismo. E gli Italiani sono avvisati: Di Battista e i grillini tutti “tireranno su” il Paese…da dove e per dove? E coloro che votano Berlusconi provvedano a guardie del corpo perchè verranno “fatti fuori” come cani rognosi, come uomini abietti, come persone indegne di vivere. Un discorso alla Hitler, quasi che gli italiani si potessero suddividere per razza, quasi che il problema attuale fosse ancora una volta il berlusconismo.

Per una verifica riportiamo il proclama grillino che Di Battista ha postato sul suo Facebook “Partirò il 29 maggio ma quando ho detto che sarò sempre un attivista del Movimento 5 Stelle non scherzavo mica. Non mi sono candidato ma cambia poco. Non tollero che il mio Paese sia ancora – oscuramente – governato da quei soggetti che l’hanno portato alla rovina. Non tollero che una Repubblica fondata sul lavoro sia stata trasformata in una Repubblica fondata sul ricatto politico. Come può un uomo come Berlusconi dettare ancora legge? Che armi ha in mano per far tutto ciò oltre alle televisioni? Come può Salvini parlare di legalità e andare a braccetto con un uomo dalla “naturale capacità a delinquere” (parole del Tribunale di Milano) come Berlusconi? Di cosa hanno paura certi leghisti? Di qualche dossier in mano al “Tinto bass” di Arcore o della fine di qualche possibile finanziamento? La situazione è complessa, sapevamo che questa legge elettorale era pessima, organizzammo manifestazioni di piazza contro l’ennesima legge elettorale scritta per nominare i parlamentari (e non per farli eleggere) per poi controllarli e quindi ricattarli politicamente. Io considero da 25 anni Berlusconi e ancor di più il “berlusconismo” con tutte le sue manifestazioni successive (il renzismo ne è una delle tante) il male assoluto del nostro Paese. Perché fino a che lui, da una villa in Sardegna o da un palazzo romano, potrà porre veti o ricattare altre forza politiche quelle leggi che creerebbero giustizia sociale, lavoro e legalità non vedranno mai luce. Io non tollero tutto questo e credo che oggi la condizione necessaria per tirare su il nostro Paese sia far fuori, definitivamente, il berlusconismo. Lo deve far fuori la Lega che ancora ne è permeata, lo deve far fuori il PD che si è lasciato contaminare irresponsabilmente. Lo dobbiamo far fuori un po’ tutti noi quando pensiamo che esser furbi sia meglio che esser bravi. Partirò il 29 maggio, prima darò una mano, da attivista, in Molise. Perché li voglio mandare a casa, punto!”