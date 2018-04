Guardia medica, nuovo presidio al Corvetto

Milano 10 Aprile – Grazie a un accordo tra Regione Lombardia e Palazzo Marino una nuova Guardia medica è disponibile a Milano, dopo le richieste di incrementare i presidi sanitari durante la notte. Nella sede della Rsa «Casa per Coniugi» di via dei Cinquecento, è attiva una postazione per il servizio di continuità assistenziale dalle ore 20 alle 8. La collaborazione prevede la presenza di una sala dalla quale i dottori rispondono alle chiamate dei cittadini che arrivano alla Centrale Operativa unica, in contatto con Areu, per poi individuare l’intervento più appropriato verso le persone. Si tratta del primo passo di un rapporto che in futuro si immagina possa essere rafforzato. Fondamentale la sinergia con Ats Città Metropolitana, mentre un ringraziamento va al gruppo di Medici delle Curie Primarie, che da tempo operano con professionalità e permettono di andare nella direzione di un concetto di assistenza 24 ore su 24. Per informazioni sugli ambulatori chiamare il numero verde 800 193 344. (Corriere)