Una domenica ricca di proposte sportive, musicali, artistiche

18esima edizione per la maratona competitiva internazionale di Milano: lo starter sarà in Porta Venezia domenica alle ore 9:00. Precedono la manifestazione una serie di iniziative sportive, culturali e d’intrattenimento per coinvolgere l’intera città nella “Festa della corsa” attraverso il Marathon Village: allenamenti pre-corsa, percorsi per i tifosi, una corsa per bambini e un programma di allenamento a misura di donna. E’stato ideato il Charity Program, un progetto di solidarietà che permette a tutti i runner di correre per un’Organizzazione Non Profit e di aiutarla a raccogliere donazioni. Per le informazioni pratiche sulla corsa, sono previsti gruppi di pacemaker incaricati di correre la maratona in alcuni tempi stabiliti. Lungo il percorso si possono trovare punti di ristoro ogni cinque chilometri con acqua, integratori, frutta e biscotti. Per le persone intolleranti al glutine, AIC Lombardia offrirà un servizio dedicato con 3 punti di ristoro senza glutine: al km 20, al km 30 e nella zona post-arrivo. Ogni cinque chilometri (a partire dal km 7,5) ci saranno le postazioni di spugnaggio con vasche di acqua in cui immergere le spugne personali (due all’interno del pacco gara e altre saranno disponibili nell’area pre-partenza) per rinfrescarsi.