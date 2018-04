Musulmani, è un record: uno su quattro vive in Lombardia

Milano 8 Aprile – Sono cristiani ortodossi e musulmani gli stranieri più numerosi in Italia. Lo si evince dalle recenti stime Ismu sui dati che si riferiscono ai residenti al 1° gennaio 2017.

I cristiani ortodossi sono oltre 1,6 milioni e circa un terzo vive in Lombardia o nel Lazio. La regione in cui la presenza di stranieri di fede cristiana ortodossa è maggiore è la Lombardia, con 268mila presenze, seguita dal Lazio con 263mi1a e poi più a distanza da Veneto (174mila), Piemonte (161mila), Emilia Romagna (158mila) e Toscana (117mila).

I musulmani in Italia sono poco più di 1,4 milioni e anch’essi si concentrano soprattutto in Lombardia. Nella regione record, gli stranieri residenti di fede islamica sono 360mila, pari a oltre un quarto del totale dei presenti in Italia. Al secondo posto troviamo l’Emilia Romagna con 178mila, al terzo il Veneto dove i musulmani sono 134mila, al quarto il Lazio con 120mila presenze appena davanti al Piemonte (117mila).

Per quanto riguarda le provenienze, si stima che la maggior parte dei musulmani stranieri residenti in Italia provenga dal Marocco (408mila), seguito dall’Albania (206mila), dal Bangladesh (103mila), dal Pakistan (100mila), dall’Egitto (96mila), dalla Tunisia (93mila) e dal Senegal (87mila). Anche se non includono gli stranieri non iscritti in anagrafe, le elaborazioni di Ismu – secondo i ricercatori – «mettono in mostra che il panorama delle religioni professate dagli stranieri è variegato e sfata in particolare il pregiudizio secondo cui la maggior parte degli immigrati professa l’Islam».

Comunque, la provincia di Milano è capolista per numero di stranieri residenti sia musulmani (115mila pari all’8,1% del totale nazionale) sia cristiani (143mila pan al 13,8% del totale nazionale), in entrambi i casi leggermente davanti a quella di Roma (che conta 98mila stranieri musulmani e 134mila stranieri cattolici). La provincia di Roma invece primeggia per numero di cristiani ortodossi (211mila, pari al 13,0% del totale nazionale), seguono le provincie di Torino (99mila) e Milano (88mila).

Dopo le province di Milano e di Roma, i musulmani si concentrano soprattutto in quelle di Brescia (61mila) e Bergamo (50mila). Per le religioni meno presenti, i buddisti stranieri sono stimati in 188mila, i cristiani evangelisti in 124mila, gli induisti in 73mila, i sikh in 72mila, i cristiani copti in 19mila (+2,1%). Considerando anche cristiani di altre confessioni non comprese tra le principali (111mila in totale al 1° gennaio 2017, +3,8%), i cristiani (compresi i cattolici) stranieri residenti in Italia risultano in tutto 2,9 milioni.

AlGia (Il Giornale)