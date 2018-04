Vigile del fuoco brucia l’auto dell’ex compagna

Milano 4 Aprile — Ha bruciato l’auto della sua compagna e per questo, un vigile del fuoco di 53 anni in servizio a Milano è stato arrestato dagli agenti della Questura di Como per atti persecutori.

L’episodio è accaduto in un autosilo della città sul lago, dove vigili del fuoco e poliziotti erano intervenuti per l’incendio di un’auto. Dalla visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza si era visto un uomo che si avvicinava all’autovettura e cominciava ad armeggiare nel cofano. Poi si era vista una forte fiammata e l’auto era stata avvolta dalle fiamme. E’ quindi arrivata la proprietaria dell’auto con la figlia, entrambe molto spaventate. La donna è stata portata in questura ha iniziato a raccontare che da tre mesi era perseguitata dall’ex compagno che ha riconosciuto nelle immagini. Da qui il provvedimento di arresti domiciliari che gli agenti hanno eseguito a Foggia dove si trovava da qualche giorno il vigile del fuoco per le vacanze pasquali.(Ansa)