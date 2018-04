Versiamo a Sala 1.414 milioni di tasse comunali

Milano 4 Aprile – Il Comune ha sfondato il tetto del miliardo e 400 milioni di tasse comunali prelevate dai milanesi: 1.414 milioni per esattezza la somma entrata delle entrate tributarie a consuntivo. Questo record emerge dai dati del consuntivo 2017 presentati dall’Assessore al Bilancio Roberto Tasca. Sono 40 milioni in più rispetto al 2016 a fronte di non si capisce quali servizi in più.

In compenso il Bilancio comunale è oramai asfissiato dal fondo crediti inesigibili che ha raggiunto la mirabolante cifra di 1849 milioni. In questo fondo si iscrivono le somme di affitti e multe non pagate nel corso degli anni. Le somme di questo fondo vengono sottratte alle spese da effettuare.

Per fortuna che la sinistra voleva rafforzare la lotta all’evasione: multe e affitti di case popolari le paga il 50 % di chi dovrebbe.