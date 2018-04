Quando ad avvelenarti è il Comune

C’è qualcosa di diabolico nel sapere che lo stesso ente che impone l’area C contro lo smog, ti abbassa il riscaldamento contro le polveri sottili, ti impedisce di girare in macchina per incentivare l’uso dei mezzi pubblici (così da derubarti con un biglietto che raddoppierà in meno di dieci anni) poi se ne frega dell’amianto nelle case. Almeno stando a questa testimonianza, raccolta da Repubblica:

“Ammetto la mia ignoranza. Qui nessuno sapeva che l’amianto fosse così pericoloso – dice Marchitto. Gli addetti ai lavori ci dicevano solamente di abbassare le tapparelle ma facevano i lavori con noi in casa producendo polvere e detriti d’amianto. Anzi gli stessi operai si toglievano spesso le protezioni per fumare e parlare con noi”. Roberto con la madre e il fratello ha vissuto per 44 anni nella zona più a contatto con l’amianto, il piano mansardato, vicino al tetto. “Noi che eravamo maniaci della pulizia spesso pulivamo il tetto dagli escrementi d’uccello. Pensa a quanto amianto abbiamo respirato”. Nonostante questo Roberto non vuole sottoporsi a esami medici per paura di scoprire di essere malato. Perché il numero di persone che si sono ammalate e sono morte all’interno dei condomini di via Rimini è “impressionante” dice. Solamente nella scala al civico 29, dove Marchitto viveva fino a tre anni fa, se ne contano cinque. Nell’arco di tempo della visita di Repubblica al quartiere incrociamo due signore anziane che hanno perso entrambe i mariti per diverse forme di tumore. Un’incidenza che sembra davvero molto alta qui.

Alcune, dovute, precisazioni. La prima, e più importante: è dimostrato incontrovertibilmente che l’amianto causi il mesotelioma pleurico. È sicuramente coinvolto nella patogenesi di molti altri tipi di cancro al polmone. Ma non ha nulla a che vedere con quello al seno della signora Maria del terzo piano. Quindi, la premessa dell’articolo (qui ci sono un sacco di tumori) è errata per due motivi: il fatto che a voi anedotticamente sembri qualcosa non la fa divenire vera. Inoltre, non dicendoci che tipo di neoplasie siano, il forte sospetto è che si tratti di una vasta gamma, non tutta riconducibile all’amianto. Quindi no, qui non stiamo dicendo che il Comune abbia fatto ammalare nessuno. Di certo, però, come da legislazione corrente, si può dire che la rimozione dell’amianto sia doverosa e che sia compito del comune. Almeno in casa propria.

E di certo il signor Marchitto, che la casa se l’è dovuta bonificare a spese proprie ha ben donde ad essere arrabbiato. Come hanno ottimi motivi di risentimento i cittadini, che vorrebbero un proprietario di case più attento. Solo, cerchiamo di non cadere in facili sensazionalismi. Altrimenti le buone ragioni si fondono con la superstizione e si finisce col gettare il bambino con l’acqua sporca.