Oggi iniziano le consultazioni, questo il calendario

Milano 4 Aprile – Oggi inizieranno le consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Non sarà un percorso facile e veloce. Addirittura fonti vicine alla presidenza della Repubblica ipotizzano una fase che potrebbe durare anche due mesi. Si comincia oggi alle 10,30, quando Sergio Mattarella riceverà la presidente del Senato Elisabetta Casellati, e poi il presidente della Camera Roberto Fico, seguito dal presidente emerito Giorgio Napolitano. Nel pomeriggio saliranno al Quirinale Loredana De Petris per il Gruppo misto al Senato e Federico Fornaro per il gruppo misto alla Camera. Alle 18,30 sarà la volta della delegazione di Fratelli d’Italia (Giorgia Meloni, Stefano Bartacco e Fabio Rampelli). Giovedì sarà il giorno delle delegazioni di Pd, Forza Italia, Lega e M5S.

Nel giorno di Pasqua sia Matteo Salvini che Luigi Di Maio hanno offerto ai propri followers immagini di serenità: il primo ha fatto gli auguri postando un selfie con la compagna Elisa Isoardi. Il secondo ha postato la foto della sua famiglia riunita a tavola per la festa di Pasqua. “Proprio quello che ci vuole – ha scritto Di Maio – prima di ripartire con la sfida più importante che ci aspetta: formare un governo rispettando la volontà popolare”. Una pausa rilassante per i due aspiranti premier ma con l’occhio semprefisso all’obiettivo rispetto al quale entrambi non intendono deflettere: Salvini vuole portare al governo tutto il centrodestra per non rompere l’alleanza (i boatos indicano nel ministero dell’Istruzione uno dei posti destinati a Forza Italia) mentre Di Maio vuole essere premier a tutti i costi e allo scopo i suoi emissari stanno sondando anche le varie anime del Pd che potrebbero non seguire in modo ortodosso il diktat renziano di stare all’opposizione. (Il Secolo d’Italia)