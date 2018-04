Ministero dell’Economia: concorso per 230 collaboratori amministrativi

Milano 4 Aprile – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha indetto vari concorsi pubblici per l’assunzione complessiva di 230 collaboratori amministrativi così suddivisi: 80 con orientamento statistico ed economico quantitativo; 90 con orientamento economico aziendale e contabile e 60 con orientamento economico finanziario. I requisiti validi per tutti i partecipanti ai 3 concorsi sono: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; idoneità fisica all’impiego; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione; etc. Le prove d’esame consisteranno in 2 prove scritte, che verteranno sulla redazione di uno o più elaborati utili per verificare l’attitudine del candidato all’analisi e alla riflessione critica e alla soluzione di problematiche varie e in una prova orale vertente sulle materie delle 2 prove scritte. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro … continua a leggere