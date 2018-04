Il progetto che rigenera …i rom, a Lambrate

Milano 3 Aprile – Con ironia, con realismo, documentando l’accaduto, Lambrateinforma scrive “ Lo scopo della rigenerazione della piazza del degrado doveva essere quello di farla vivere

Non hanno disatteso le aspettative l’Assessore Pierfrancesco Maran, il Presidente di Municipio 3 Caterina Antola e l’Assessore all’urbanistica Antonella Bruzzese donando ai loro fratelli rom nuove postazioni per dormire e per mangiare nella rotonda di Viale delle Rimembranze di Lambrate.

Ora però questi tre illustrissimi amministratori, dovrebbero passare a pulire le nuove panchine dall’immondizia lasciata dai soli fruitori della piazza che sono legittimati, dai cari buonisti, ad imbrattarla. GRAZIE”

Un invito che non nasconde l’amarezza e la delusione dei residenti per lo strabismo e l’ottusità di cho governa la città