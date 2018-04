Da aprile scatta l’orario estivo del Bikemi: biciclette, venerdì e sabato disponibili anche di notte

Milano 3 Aprile – Scatta l’orario estivo per il Bikemi, il servizio di biciclette condivise a stallo fisso che a Milano è gestito da Clear Channel. Da aprile tutte le stazioni presenti in città saranno aperte, dalla domenica al giovedì, dalle 7 del mattino fino alle 2 di notte. Nei giorni di venerdì e sabato e durante la settimana del Salone del Mobile il servizio sarà invece operativo 24 ore su 24.

E il Bikemi di notte funziona eccome: nel 2017 sono state 202.035 le biciclette noleggiate dalle 23 in poi. In percentuale? Circa il 7% del totale del periodo. E le stazioni più utilizzate, non è difficile da immaginare, sono quelle installate nei luoghi della movida; tra queste svetta Piazza Duomo (4.700 prelievi) seguono Moscova e Piazza XXV Aprile. Tanti i prelievi anche nell’area dei Navigli — dove in totale si contano 8mila usi —, ma anche all’Arco della Pace, in via Solari e in Piazzale Medaglie d’Oro.(MilanoToday)