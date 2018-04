Il cinismo Juve abbatte il Milan. Quarto posto più lontano.

Juventus-Milan 3-1

Milano 1 Aprile – È ancora troppo presto per il Milan, i tempi non sono ancora maturi per vincere in casa della Juventus.

I soliti cambi di Allegri, il cinismo, l’esperienza e la panchina lunga dei bianconeri hanno la meglio sulla modernità di gioco del Milan di Gattuso, che a tratti è anche bello.

Il Diavolo riesce a mettere in difficoltà la Juve nel suo stadio come nessun altro in questa stagione era riuscito a fare, pareggiando di forza con Bonucci il gol di svantaggio di Dybala e mandando all’aria però in malo modo come al solito almeno 4-5 ripartenze in campo aperto, colpendo una traversa terrificante con una bomba di Calhanoglu e sprecando sottoporta un paio di occasioni clamorose con Silva e Bonaventura. Allegri nella ripresa mette le frecce Costa e Cuadrado e colpisce il Milan quando al 75′ arriva il calo fisico, l’esperienza e l’intelligenza di Khedira fanno il resto e il resto in questo caso significa assist per Cuadrado e gol finale che chiude la partita.

Eppure il Milan se l’era giocata alla pari, per lunghi tratti anche meglio, nella ripresa la sensazione era che se una squadra fosse uscita vincente quella sarebbe stata il Milan. Invece quando la Juve regge l’urto poi la vince e così è successo. Il cinismo bianconero, quello che ancora manca alla squadra più giovane della serie A, il Milan.

Analisi tattica.

Il Milan parte col 4-3-3 e la Juventus scende in campo col 3-5-2.

La scelta di schierare tre difensori e Asamoah e Lichtsteiner come quinti di centrocampo fa capire che Allegri è preoccupato dalle catene laterali rossonere, sa che i terzini di Gattuso giocano alti vicini agli esterni e con l’accompagnamento delle mezzali, Allegri cerca così di non trovarsi mai in inferiorità numerica perché con la difesa a quattro sarebbe più complicato contenere tre avversari vicino alla linea laterale e questo gli permette anche di avere Costa e Cuadrado da inserire nella ripresa come carte da giocarsi. La Juve in fase di possesso porta sempre Dybala e Khedira affianco o a volte alle spalle di Biglia ed è proprio da questa situazione che nasce il primo gol bianconero con Bonaventura che non legge le scalate come invece fa bene Kessie. Il palleggio juventino non è di qualità come quello del Milan e il gioco della Juve ne risente, non riuscendo mai a sviluppare le azioni.

Il Milan gioca con un palleggio molto ragionato per poi accelerare con le triangolazioni sulle fasce o cercando improvvisamente l’imbucata centrale, Gattuso porta spesso quattro uomini tra le linee dietro ad André Silva e la Juventus fatica a leggere le situazioni. Bravi i rossoneri a isolare Higuain e a tagliargli i rifornimenti.

Quando nella Juve entrano Costa e Cuadrado cambia la partita, i due bianconeri con i loro strappi mandano in crisi le chiusure preventive rossonere e creano la superiorità numerica. Il Milan non è bravo a sfruttare le ripartenze sciupando tutto con le imprecisioni dell’ultimo passaggio o sottoporta come nell’occasione capitata a Bonaventura.