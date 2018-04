Ai lettori “Buona Pasqua”

Milano 1 Aprile – Il profumo della Pasqua nei versi di Gabriele D’Annunzio

“Suono di campane,

voce che trasvola sul mondo,

canto che piove dal cielo sulla terra,

nella città sorda e irrequieta,

e nel silenzio dei colli

ove, nel pallore argenteo,

le bacche d’olivo maturano il dono di pace.

Suono che viene a te,

quale alleluia pasquale,

a offrirti la gioia di ogni primavera,

a chiamarti alla rinascita;

a dirti che la terra rifiorisce

se il tuo cuore si aprirà come un boccio,

che ripete un gesto d’amore e di speranza,

levando il mite ramoscello

in questa chiara alba di Risurrezione”

Pasqua è il simbolo del Rinnovamento, della Gioia e della Rinascita in questo giorno per tutti un po’ speciale, ti auguro di trasformare i tuoi sogni in una splendida realtà, per sorridere ai giorni avvenire con quella gioia nel cuore che solo le cose autentiche e genuine sanno donarti. Buona Pasqua di serenità e gioia! (Stephen Littleword)

E “Se non ti senti di scalare il Sinai od altri Olimpi,

cerca di salire su un’umile scala di tre gradini

e sosta, se vuoi, dove il tuo cuore trova Pace.

Nel primo gradino c’è scritto: “Non fare del male.”

Nel secondo: “Fa’ del bene.”

Nell’ultimo: “Ama.” (Anonimo)

La famiglia di Milano Post