Via Padova: sequestrata una tonnellata di cibo avariato, denunciato commerciante cinese

Milano 31 Marzo – Oltre una tonnellata di cibo in cattivo stato di conservazione è stata posta sotto sequestro dagli agenti dell’Annonaria della Polizia Locale di Milano in un esercizio commerciale in via Padova gestito da un cittadino cinese. Durante i controlli consueti per verificare il rispetto delle regole, gli agenti hanno trovato grandi quantità di alimenti (carne, pesce e verdura) accatastati in modo disordinato e in cattivo stato di conservazione in un deposito interrato, all’interno di una cella frigorifera non idonea. Gli alimenti erano del tutto scongelati, posti in scatole di cartone intrise di liquidi e sangue animale. Altri addirittura erano appoggiati sul pavimento senza involucri protettivi. Il proprietario è stato denunciato e gli è stata inflitta una sanzione di duemila euro per aver omesso la corretta manutenzione degli impianti e per carenze igieniche all’interno dell’attività di vendita. Non era nuovo a sanzioni di questo tipo: era stato già denunciato per gli stessi motivi. (Corriere)