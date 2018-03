Regione, Ruggeri (Fi): elettori delusi da esclusione Sardone, dirigenza spieghi

Milano 31 Marzo – E’ da ieri pomeriggio che sono assediato da elettori del Municipio 2 in cerca di spiegazioni che non so dare. Escludere dalla Giunta Regionale Silvia Sardone, che in questa zona ha preso più di duemila voti, ha causato una reazione che sta assumendo i contorni di una vera e propria rivolta popolare contro il partito. – Spiega Otello Ruggeri, Coordinatore di Forza Italia nel Municipio 2 – Cinque anni di lavoro di militanti ed eletti, fra cui è spiccato quello della Consigliera Sardone, ci hanno consentito di essere uno dei pochi luoghi in Italia dove abbiamo guadagnato voti. Un risultato che rischia di essere gettato al vento per una decisione di cui si faticano a capire le ragioni, perché nessun dirigente si è preso la briga di comunicarle nemmeno alla Sardone stessa. E’ inspiegabile come alcuni credano che una così sfacciata mancanza di rispetto della volontà popolare non abbia conseguenze per Forza Italia e tutti quelli che ogni giorno investono tempo, energie e denaro per tenerla in vita. Una scelta contro una sola persona veramente inaccettabile e incomprensibile. Ci attendiamo quindi dei chiarimenti che ci permettano di dire alla gente perché dovrebbe continuare a votarci.