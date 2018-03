A Milano già pronti tre campi da calcio per i bimbi

Milano 30 Marzo – La bella stagione porta in dote tre nuovi campi da calcio per i più piccoli. In questi giorni si sono infatti conclusi i lavoriper la realizzazione di tre aree gioco di 9 metri per 18, rivestite di erba sintetica, dotate di porte in metallo e recintate con una rete alta 2 metri per evitare l’uscita del pallone. Tutto l’occorrente perché i bambini possano divertirsi ed inseguire palla e sogni di gloria. I nuovi campi si trovano al Parco Martiri della Libertà, area verde all’interno del Parco della Martesana (nel Municipio 2), ai Giardini Bompiani, sul lato di piazza Giovanni XXIII (nel Municipio 8) e a Muggiano, in via Jemolo (nel Municipio 7) e si uniscono ad altri due campi da calcio realizzati lo scorso dicembre in via Rogoredo (Municipio 4) e via Dora Baltea (Municipio 9), sul modello di quella di piazzale Bacone, riqualificata l’estate scorsa.(Il Giorno)