Pasqua al cinema: i film per tutta la famiglia da vedere al The Space

Domenica 1 e lunedì 2 aprile tutte le sale del circuito saranno aperte fin dal mattino.

E i bambini entrano a un prezzo speciale

Milano 29 Marzo – Sole o maltempo? In attesa di capire che tempo farà a Pasqua e Pasquetta, The Space Cinema propone per le vacanze pasquali una rassegna di titoli dedicati a tutta la famiglia. Domenica 1 e lunedì 2 aprile, infatti, tutte le sale del circuito saranno aperte fin dal mattino. Un’occasione per guardare le ultime novità in sala in compagnia dei propri cari e recuperare i migliori film usciti nelle settimane precedenti. Non solo: i bambini (fino ai 12 anni) potranno entrare con un biglietto a prezzo speciale (4,90€). E al The Space di Rozzano l’ingresso a prezzo ridotto (4,90€) sarà esteso a tutti, grandi e piccoli.

Tra i film in programmazione, oltre ai titoli di maggior successo della stagione come Ready Player One, Pacific Rim: La Rivolta, Una festa esagerata!, Tomb Raider, Maria Maddalena, Metti la nonna in freezer e Hostiles – Ostili, ci sarà anche una speciale selezione di film per tutta la famiglia, a base di avventura, animazione e risate, con pellicole come Nelle Pieghe del Tempo, Peter Rabbit, Belle & Sebastien – Amici per sempre ed È arrivato il Broncio.

—

Nelle Pieghe del Tempo

Figlia di due fisici di fama mondiale, Meg è una classica studentessa delle medie con problemi di autostima che cerca disperatamente di integrarsi. A peggiorare la situazione interviene la scomparsa del padre, il signor Murry. Meg riuscirà però a mettersi in contatto con tre guide che hanno viaggiato fino alla Terra per aiutarla nella ricerca del padre. Con loro si imbarcherà in una formidabile impresa attraverso il tempo e lo spazio, catapultati in mondi oltre i confini della loro immaginazione, dove dovranno affrontare un potente male.

Peter Rabbit

Peter Rabbit, l’eroe dispettoso e audace che ha affascinato intere generazioni di lettori, è ora il protagonista di una grintosa e irriverente commedia in live action di ambientazione contemporanea. L’ostilità tra Peter e il signor McGregor si intensifica più che mai, quando arrivano a contendersi l’affetto della loro vicina di casa, una ragazza adorabile e amante degli animali.

Belle & Sebastien – Amici per sempre

Siamo nel 1948. Sebastien e Belle sono inseparabili, anche adesso che, con la nascita di tre splendidi cuccioli, la famiglia si è allargata. Intanto il padre di Sebastien, Pierre, ha sposato Angelina; i neo sposi intendono trasferirsi in Canada, portando il ragazzo con sé. Nel corso della loro luna di miele, si presenta in paese un uomo dall’aspetto e dai modi minacciosi che pretende di essere il padrone di Belle e che la vuole riavere insieme ai suoi pregiati cuccioli…

È arrivato il Broncio

Per un ragazzino riservato come Terry, trascorrere le vacanze estive nel parco divertimenti della nonna Mary era un’esperienza incredibile. Ora però la nonna Mary non c’è più e il parco rischia di chiudere. Triste e sconsolato, Terry viene trasportato da una giostra magica in un vero regno incantato, in cui un mago brontolone di nome Broncio ha lanciato un sortilegio. Riuscirà Terry a risolvere la situazione e tornare a casa? Per farlo, dovrà attraversare il Regno alla ricerca di una formula magica che possa ridare a tutti la felicità, aiutare la principessa Alba e sconfiggere strane creature fantastiche.