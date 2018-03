SPIRIT DE MILAN: gli appuntamenti del locale meneghino dal sapore vintage

Milano 28 Marzo – SPIRIT DE MILAN – il locale meneghino dal sapore vintage – Ogni sera…una serata unica! – Appuntamenti da domani a sabato 31 marzo

Continuano gli appuntamenti allo SPIRIT DE MILAN, la cattedrale in cui si incontrano la cultura swing e la passione per la bellezza e la tradizione, alla riscoperta del fascino di Milano e della “milanesità”. Lo Spirit De Milan nasce nella gloriosa struttura delle Cristallerie Fratelli Livellara (via Bovisasca, 59, Milano) e conta più di 1500 mq con aree adibite al ballo, alla ristorazione, ai concerti, tutto custodito in una magica atmosfera vintage.

La settimana comincia come di consueto il martedì con il cabaret della serata “TACCHI, DADI E DATTERI” per rivivere un pezzetto di quel Derby Club che negli anni ’60 e ‘70 ha visto nascere grandi attori comici come Diego Abatantuono, Claudio Bisio e Enzo Jannacci. Un’occasione unica per ridere, commuoversi e riflettere con ospiti speciali come Folco Orselli, Walter Leonardi, Germano Lanzoni, Flavio Pirini e tanti astri nascenti della comicità con radici milanesi.

Mercoledì 28 marzo appuntamento speciale con RockFiles Live! di Lifegate: a 50 anni dal debutto dei Pink Floyd nel nostro paese, Ezio Guaitamacchi ne celebrerà la musica e l’arte visionaria. Allieteranno la serata il chitarrista acustico Paolo Giordano, che ha recentemente pubblicato l’album/tributo a Syd Barrett “Have you seen the roses”, e la straordinaria cantante, autrice, interprete e pianista Laura Fedele, che ha elaborato una versione “minimal” in chiave jazz blues di Dark Side Of The Moon.

Inoltre, suoneranno ai Rock Files Live! due tra le migliori tribute band italiane dei Pink Floyd: i lombardi If, che non sono la “copia perfetta” dei Pink Floyd, ma un elogio ai loro lavori, e i vicentini Pink Sonic, gruppo formato da 11 elementi, che ha cercato di ricreare in modo maniacale il sound di una delle più importanti band mondiali. Info e iscrizioni: https://www.lifegate.it/persone/eventi/rock-files-live-special-pink-floyd

Giovedì 29 marzo è la volta dell’appuntamento milanese “BARBERA & CHAMPAGNE”, alla riscoperta della Milano in bianco e nero fissate nelle istantanee; in questa serata i Teka P alterneranno canzoni di loro produzione e brani classici di artisti quali Enzo Jannacci, Cochi e Renato, Giorgio Gaber, Walter Valdi, Dario Fo.

Venerdì 30 marzo spazio al meglio della musica anni ‘60/’70/’80, italiana e non solo con la serata “BANDIERA GIALLA”;

Sabato 31 marzo l’atmosfera cambia con la “HOLY SWING NIGHT”, che conferma lo Spirit de Milan come punto di riferimento in Italia della comunità swing internazionale.

Oltre all’ottima musica dal vivo, alle risate e al ballo, allo SPIRIT DE MILAN vengono accontentati anche gli amanti della buona tavola: dall’orario dell’aperitivo a notte fonda, è possibile gustare il meglio dei piatti della cucina milanese “della nonna” circondati dall’atmosfera sincera da “vecchia Milano”.

Spirit de Milan apre le porte a partner che vogliano contribuire attivamente al progetto, consentendo una crescita della qualità nei prodotti e nella realizzazione degli eventi. Il Birrificio Angelo Poretti è stato il primo con cui Spirit de Milan abbia stipulato un accordo annuale: due brand che dialogano nella condivisione di valori, concetti chiave e sogni.

Spirit de Milan è un’associazione di promozione sociale; la tessera annuale non obbligatoria (valida fino al 31 dicembre) prevede un contributo di 15 euro e consente di avere riduzioni sulle serate a pagamento, oltre a dare la possibilità di partecipare ad eventi organizzati ad hoc per i soci.

Le porte aprono alle 19.30, i concerti iniziano intorno alle 22.00, se non specificate eccezioni.

Tutti i sabati l’ingresso per i tesserati è di 5€ entro le 21.30/10€ consumazione compresa; per i non tesserati è di 7€ entro le 21.30/15€ consumazione compresa.

Il progetto SPIRIT DE MILAN è un’idea di KLAXON srl, società nata nel 2000 come studio di progettazione che opera nel campo dell’exhibition design e già ideatrice del festival SWING’N’MILAN. Tra i suoi obiettivi principali c’è quello di creare eventi tematici che coinvolgano i partecipanti a 360°.

