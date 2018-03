Per Sala l’aumento del biglietto è inevitabile. A far pagare tutti manco ci pensa

Appena superate le elezioni arrivano gli aumenti. Sala comunica che l’aumento del biglietto (2 euro) e degli abbonamenti Atm è inevitabile! Prima del voto aveva detto che è una ipotesi.

Manco gli passa per la testa, ai politici di sinistra, di avviare una lotta seria all’evasione tariffaria. Non è vero che non si può far nulla: in metro troppi (anche tanti ragazzini italiani) scavalcano i tornelli e sui mezzi, se fosse possibile far identificare dalle forze dell’ordine i viaggiatori senza biglietto beccati dai controllori, la deterrenza sarebbe maggiore.

Comunque ci sono altre soluzioni alternative all’aumento del biglietto: Atm fa utili che potrebbero invece essere destinati a coprire il servizio, alcune linee notturne potrebbero essere tagliate, visto che servono solo come dormitorio a passeggeri senza biglietto.

Questo aumento pare finalizzato a coprire il buco di bilancio che il Comune rischia per i conti fuori controllo per l’operazione M4: la spesa per interessi finisce sulla spesa corrente del Comune e i ritardi accumulati aggravano il peso degli oneri finanziari.

L’unica buona notizia di ieri è che Sala e Granelli sono stati obbligati da una sentenza a adeguare le fermate di alcuni tram perché, come da denunciato decine di volte, era pericoloso o impossibile salire sui tram.

Fabrizio De Pasquale, Consigliere Comunale di Forza Italia a Milano