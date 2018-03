In Duomo il concerto di Pasqua con la Passione secondo Giovanni di Bach

Milano 28 Marzo – Un imperdibile appuntamento in Duomo nel segno della grande musica, nella settimana che precede la Pasqua. Dopo il grande successo registrato lo scorso anno in cattedrale con la Passione secondo Matteo, l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi–laVerdi nella speciale declinazione de LaBarocca e il Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, diretti rispettivamente da Ruben Jais ed Erina Gambarini, propongono la Passione secondo Giovanni di Johann Sebastian Bach BWV 245 per soli, coro e orchestra. Il concerto di grande suggestione e importanza culturale è in programma mercoledì 28 marzo, alle ore 19.30 (con ingresso libero fino a esaurimento posti a partire dalle ore 19). Un’occasione unica, offerta alla città, grazie alla collaborazione tra Veneranda Fabbrica del Duomo, Comune di Milano e laVerdi, per ascoltare una delle pagine più intense della musica sacra di ogni tempo, nel cuore di quel monumento che più d’ogni altro è in città domus e luogo di incontro e di preghiera per tutti coloro che quotidianamente ne vivono la bellezza. «Bach è uno splendido ‘architetto della musica’, con un uso ineguagliato del contrappunto, un architetto guidato da un tenace ésprit de géometrie, simbolo di ordine e di saggezza, riflesso di Dio e così la razionalità pura diventa musica nel senso più elevato e puro, bellezza splendente» ha commentato il presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo, Fedele Confalonieri.(Corriere)