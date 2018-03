Controlli dei Carabinieri al boschetto di Rogoredo/parco Cassinis

Milano 28 Marzo – Ieri i Carabinieri della Compagnia Milano – Porta Monforte, con il supporto della Polizia Locale del Comune di Milano, hanno eseguito, dalle 8 alle 12, un’operazione di controllo del territorio nell’area boschiva che si sviluppa accanto via Sant’Arialdo ed il parco Cassinis.

Durante l’attività sono state controllate complessivamente 22 persone.

Due cittadini del Marocco, di 17 e di 35 anni, che nella fuga si sono disfatti di un “sasso” di cocaina del peso di circa 10 gr, sono stati denunciati in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti (in concorso), così come un italiano di 55 anni trovato in possesso – dalla Polizia Locale – di dieci dosi di eroina.