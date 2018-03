Tunisino aggredisce 19enne in Brianza, arrestato

Milano 27 Marzo – Un 28enne tunisino pregiudicato é stato fermato per violenza sessuale e tentata rapina ai danni di una 19enne, aggredita sabato sera a Desio (Monza). I carabinieri di Desio lo hanno bloccato nella stazione ferroviaria.

Il 28enne ha pedinato la ragazza che rientrava a casa dal lavoro. Lei, al telefono con il fidanzato, se ne sarebbe accorta e nel tentativo di sfuggire all'aggressore, ha deciso di entrare in stazione e, chiusa la conversazione con il compagno, ha telefonato al 112. Il 28enne non ha desistito, aggredendola, palpeggiadola, tentando di strapparle la borsa per fuggire su un treno in partenza. La 19enne, al telefono con il 112, si è però frapposta tra l'aggressore e la porta del treno, impedendogli di fuggire. Sentendosi braccato, il 28enne le ha detto "adesso mi taglio i polsi, così ti faccio vedere io, dirò che mi hai aggredito tu", parole registrate dal numero di emergenza. Quando i militari sono arrivati hanno trovato il 28enne con ferite da taglio ai polsi e la 19enne poco distante.