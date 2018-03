Sion Sono, alla Cineteca Milano Spazio Oberdan con quattro film inediti

Milano 27 Marzo – Dopo l’alto gradimento ottenuto dal visionario The Whispering Star, Fondazione Cineteca Italiana presenta un focus dedicato Sion Sono, uno dei registi più ammirati e discussi del panorama contemporaneo, la cui opera, purtroppo, è ancora poco conosciuta in Italia al grande pubblico.

Poeta datosi al cinema, Sion Sono è un cineasta estremamente prolifico ed eclettico, visionario e controverso. Il regista con la sua filmografia si è mosso attraverso di diversi generi e registri per mettere alla berlina in maniera lucida e spietata le contraddizioni del Giappone. All’ultima edizione del Torino Film Festival è stata presentata le versione per il grande schermo del suo serial TV realizzato per Amazon, Tokyo Vampire Hotel.Tra i titoli proposti spicca Love Exposure, il capolavoro del regista, film titanico nella durata (237 minuti) e nelle ambizioni e uno dei titoli chiave del XXI secolo. Completano la rassegna tre titoli che testimoniano l’estrema versatilità di Sono, dal dramma Himizu, che getta uno sguardo desolante sul post-Fukushima, per arrivare alla commedia fantasy Love & Peace e alla parodia-omaggio dei film erotici giapponesi Antiporno.

Sul sito della cineteca il calendario completo e gli orari delle proiezioni.

