I giochi sono iniziati con l’incognita di come verranno date le carte

Milano 26 Marzo – Oggettivamente ai cittadini non resta che guardare, eliminando la parola inciucio che non piace a Di Maio, sospettando un’alleanza Salvini-Di Maio che per molti sta nelle cose, immaginando da un momento all’altro la gamba tesa del PD. Se fosse una partita a scacchi sarebbe divertente. Ma il cittadino comune ha gli occhi spalancati per lo stupore e l’indignazione. Perché spera ancora nella coerenza, nella trasparenza, nelle promesse.

I due protagonisti hanno parlato, Di Maio per dire “Abbiamo sempre detto che la partita sulle presidenze è slegata da quella del governo, ma da oggi chi vuole lavorare per i cittadini sa che esiste una forza affidabile e seria che dialoga con tutti e si muove compatta per il bene del Paese”. E sull’ipotesi di ministri di altri partiti all’interno di un suo governo, Di Maio osserva: “Se si dovrà parlare dei nomi dei ministri lo deciderà Sergio Mattarella e sarà con lui che se ne parlerà. Con le forze politiche parleremo di temi, perché così non ci saranno più scuse per non affrontare i problemi della gente”. Aggiunge poi che la sua lista di ministri “per noi è la migliore squadra possibile”. In merito ad un possibile governo con Salvini, Di Maio risponde: “Noi abbiamo dimostrato di essere aperti a tutti per il bene del Paese purché il dialogo e il confronto restino incentrati sulle priorità dei cittadini e non delle forze politiche: taglio delle tasse, superamento della legge Fornero, welfare per le famiglie, lotta alla disoccupazione giovanile” e “Salvini ha dimostrato di essere una persona che sa mantenere la parola data”. (l’intervista è del Corriere)

Salvini da parte sua ha scritto sui social “Il prossimo premier non può che essere di centrodestra”.

“Nel rispetto di tutti, il prossimo Premier non potrà che essere indicato dal centrodestra, la coalizione che ha preso più voti e che anche ieri ha dimostrato compattezza, intelligenza e rispetto degli elettori”.