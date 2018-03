Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati, prima donna presidente del Senato

Milano 25 marzo – Maria Elisabetta Alberti Casellati, classe 1946, è il nuovo presidente del Senato, prima donna nella storia repubblicana a ricoprire la seconda carica dello Stato. Candidata dal Centrodestra, la sua nomina è stata appoggiata anche dal Movimento 5 Stelle.

Nata a Rovigo, è laureata in giurisprudenza e in diritto canonico alla Pontificia Università Lateranense ed è iscritta all’Ordine degli avvocati di Padova. Per quanto riguarda la carriera politica, è stata sottosegretario alla Salute e alla Giustizia in tre legislature targate Silvio Berlusconi.

Fedelissima del leader di Forza Italia, la Casellati ha aderito a Forza Italia fin dalla sua fondazione. E’ stata componente del Collegio nazionale dei probiviri, dirigente nazionale del Dipartimento sanità di Forza Italia e vice dirigente nazionale dei dipartimenti di Forza Italia. Nel 1994 è stata segretario di Forza Italia al Senato, dal 2001 al 2002 vice capogruppo del partito a Palazzo Madama e dal 2002 al 2005 vice capogruppo vicario. Tra il 2006 e il 2008 è stata nuovamente vice presidente del gruppo al Senato.(Tg.com)