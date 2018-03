Rozzano: incendio doloso distrugge un negozio di parrucchiere

Milano 24 Marzo – Un negozio di parrucchiere in viale Lombardia 28/D a Rozzano (Milano) è andato completamente distrutto giovedì notte in seguito ad un incendio doloso. Secondo quanto riferito dai carabinieri, il rogo sarebbe stato appiccato versando del liquido infiammabile intorno alle 3.20 di ieri mattina. Poco dopo, i vigili del fuoco hanno evacuato per un’oretta gli abitanti del palazzo che era stato invaso dal fumo. Sempre a scopo precauzionale, i sanitari del 118 hanno trasportato al pronto soccorso una donna e tre bambini.

Il parrucchiere, un 32enne di origine marocchina incensurato, ha riferito ai militari di non aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive.(Askanews)