Incidente su raccordo autostradale di Milano: muore motociclista

Milano 24 Marzo – Un motociclista è morto in un incidente stradale avvenuto alle 10.00 di ieri mattina a Milano lungo il Raccordo di collegamento tra l’A1 e Piazzale Corvetto. Lo comunica Autostrade per l’Italia.

Sul luogo dell’incidente, oltre al personale della Direzione secondo Tronco di Milano, sono intervenute pattuglie di Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e sanitari. Per agevolare al massimo i soccorsi si è reso necessario chiudere il Raccordo tra lo svincolo di San Donato Milanese e Piazzale Corvetto in direzione Milano. Autostrade per l’Italia ha quindi consigliato agli utenti diretti verso Piazzale Corvetto di raggiungere l’omonimo svincolo seguendo le indicazioni per la tagenziale Est. (Askanews)