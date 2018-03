Presa banda albanesi, sequestrati 450 kg droga

Milano 23 Marzo – – E’ al momento di 17 indagati e 450 kg di droga sequestrati (440 di marijuana, 10 di eroina e 200 di sostanza da taglio) il bilancio dell’Operazione Aquila nera.

Le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano e dirette dal Procuratore della Repubblica di Como, Nicola Piacente, e dal sostituto procuratore Antonio Nalesso, hanno permesso di scoprire la banda (tutti gli indagati sono albanesi) che dall’Albania importava la droga per poi venderla in Italia e in Svizzera, usando sistemi di comunicazioni criptici e modi ingegnosi per nascondere gli stupefacenti.

La guardia di finanza ha il compito di notificare a tutti gli avvisi di conclusione indagini ed eseguire numerosi decreti di perquisizione nelle province di Como, Milano, Genova e Lucca. (Ansa)