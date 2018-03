NTV-Treni Italo: assunzioni 2018 di Hostess e Steward di bordo

Milano 23 Marzo – Già lo scorso anno avevamo parlato delle assunzioni che NTV, la società ferroviaria proprietaria dei treni Italo, doveva effettuare entro fine 2017. Ora, in vista di un nuovo piano di espansione, la società ha comunicato l’avvio delle nuove selezioni 2018 per la ricerca di Hostess & Steward di bordo a cui basterà avere solo il diploma come titolo di studio richiesto. Italo-NTV è il primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità ed è anche il primo operatore al mondo ad utilizzare il nuovo treno Alstom AGV, detentore del primato di velocità ferroviaria. Le mansioni che Hostess e Steward dovranno svolgere sono quelle di … continua a leggere