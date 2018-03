Concerto benefico del Crals della Scala per la Giornata Mondiale della Tubercolosi

Milano 23 marzo – GIORNATA MONDIALE DELLA TUBERCOLOSI 2018 – Il 24 marzo p.v. ricorre la giornata mondiale contro la tubercolosi.

Nonostante gli sforzi compiuti nell’ultimo ventennio, la malattia rimane ancora un’emergenza mondiale, con nove milioni di nuovi casi e un milione e ottocentomila decessi.

Se consideriamo che la malattia è diagnosticabile e curabile con pochi euro, appare evidente che il problema non è solo sanitario, ma politico,sociale, economico, legato alla carenza di mezzi, personale e risorse nei paesi dove la malattia è endemica.

In Italia la situazione è decisamente migliore: la malattia si distribuisce sul territorio a macchia di leopardo in base alla presenza di gruppi a rischio e di situazioni di disagio sociale ed economico. A Milano e nelle altre metropoli, la coesistenza di fattori di rischio l’epidemiologia regista tassi 2/3 volte superiori alla media nazionale.

A livello nazionale si stima la presenza di circa 3500-4000 casi all’anno, con una incidenza del 5-6 casi su100.000 abitanti, una situazione favorevole per lanciare una campagna decisiva per arrivare finalmente all’eradicazione. Forse impossibile da ottenere in mancanza di un vaccino efficace, ma obiettivo necessario per incentivare tutte le risorse politiche, scientifiche e socioeconomiche a raggiungerlo.

Stop TB Italia Onlus è impegnata da anni su questo fronte, promuovendo informazione e formazione, stimolando le istituzioni, elaborando progetti a sostegno dei programmi di controllo in Italia e all’estero.

In occasione della giornata mondiale della tubercolosi propone un Convegno, che si terrà a Milano a Palazzo Marino nelle giornate del 23 e 24 marzo, dal titolo “TB/HIV, due storie parallele: impatto dei flussi migratori”.

In piazza Scala nella giornata del 23 marzo sarà presente un gazebo in cui verranno distribuiti materiale informativo, gadget e un questionario atto a rilevare la percezione della malattia nella popolazione generale. I risultati preliminari saranno poi comunicati al termine del Convegno, nell’ultima sessione di sabato 24.

Quest’anno, a sostegno del messaggio dell’associazione Stop TB Italia, ci sarà anche il Crals del Teatro alla Scala che, grazie al contributo del quartetto d’archi dell’orchestra (Andrea Pecolo, Evgenia Staneva, violini – Francesco Lattuada, viola – Simone Groppo, violoncello) e dei due cantanti del coro (Roberta Salviati, soprano – Giovanni Carpani, tenore), richiameranno con un concerto benefico il tema della tubercolosi tra i musicisti e il teatro musicale, con musiche di L. Boccherini, G.B. Pergolesi, G.Verdi e N. Paganini.

La Giornata mondiale della tubercolosi, che ricorre ogni anno in occasione della scoperta del batterio da parte del Dott. Robert Koch, ha come principale obiettivo di puntare i riflettori sulla malattia, mobilitando l’impegno politico e sociale al fine di accelerare i progressi verso la fine della tubercolosi che è una delle prime dieci cause di morte in tutto il mondo.