5 idee da copiare per arredare terrazzi e balconi degli appartamenti di Milano

Milano 23 Marzo – Chi pensa che vivere a Milano significhi dovere rinunciare al verde si sbaglia di grosso. E non solo perché la città vanta il maggior numero di parchi di tutte le città italiana, me perché sono tantissimi gli appartamenti a Milano che godono di magnifici terrazzi e balconi trasformati ad arte in piccole oasi di verde privato. Coperti o scoperti poco importa, se i primi permettono di posizionare arredi che si conservano meglio al riparo dalle intemperie, i secondi sono generalmente più spaziosi e offrono una maggiore possibilità di movimento. In entrambi i casi quello che conta è liberare l’estro e la creatività. Ecco cinque idee da copiare per creare un meraviglioso angolo verde terrazzo del tuo appartamento a Milano.

Soluzioni di stile per tutte le tasche

Avere un appartamento a Milano con un terrazzo coperto anche piccolo, significa possedere uno spazio in più da potere sfruttare anche quando ci sono le brutte giornata. Naturalmente se il terrazzo è a cielo aperto si può realizzare una copertura parziale con le apposite strutture, dalle soluzioni più economiche con le coperture in bambù a quelle più chic, come i romantici pergolati, passando per le strutture di design. L’importante è poi arredare il terrazzo o il balconcino con un pizzico di personalità e tanto stile.

1 – Se vi piace il gusto etnico, arredate il terrazzo con cuscinoni colorati da buttare sul pavimento coperto da stuoie e tappeti tipo kilim. Un tavolino basso, un narghilé tirato a lucido, tanti incensi e lanterne decorate completano l’angolo da Mille una notte del vostro appartamento di Milano. Le piante? Perfetto il bambù che crea alti muri verdi senza bisogno di particolari cure.

2 – Se sentite nostalgia del mare e dei colori caraibici, create il vostro angolo tropicale sul balcone. Sedie, tavoli e poltroncine evocheranno subito suggestioni estive se scelti in vimini. Rivestiteli con cuscini dai colori vivaci e allegri: pappagalli e farfalle che si nascondono tra le fantasie in giallo, verde e blu di cuscini e tovagliette creano un’atmosfera frizzante e tropicale. Se avete spazio, montate un’amaca di corda colorata, come quelle brasiliane o messicane, sistemate vasetti di piantine grasse e qualche piccolo cactus e… il gioco è fatto.

3 – Chi ama lo stile moderno e minimal anche sul balcone, può arredare l’esterno con gli indistruttibili mobili di design in resina. Domina il black, in combo con elementi di arredo nei colori fluo o nel delicatissimo bianco. Queste sono tinte perfette per i vasi luminosi, le lampade a led, i tessuti e i cuscini che ingentiliscono le linee essenziali dei divanetti.

4 – Di grande tendenza per i terrazzi degli appartamenti di Milano è lo stile nautico. Per trasformare il balcone di casa nel ponte di uno yacht, rivesti il pavimento con piastrelle componibili di legno e punta su tavoli e poltroncine in legno scuro. Cuscini e tessuti in rigoroso rigato bianco-blu o con l’immancabile àncora cobalto su fondo bianco, mappe nautiche, barometri e sestanti in ottone, maschere da palombari e salvagenti sono gli insostituibili oggetti d’arredo dal sapore marinaresco. Fondamentalel’illuminazione soffusa che crea un’atmosfera di classe soprattutto di sera, con punti luce anche a filo pavimento.

5 – L’animo green si rispecchia con successo nell’allestimento del terrazzo: bancali che diventano divani e tavolini sono la soluzione eco chic che valorizza anche un piccolo balcone. Non devono mancare sul terrazzo green di un appartamento a Milano tante piantine aromatiche: profumano e rendono lo spazio esterno un’accogliente oasi verde.Si possono sistemare in cassette di frutta recuperate e abbellite o su unavecchia scalettache, fissata alla parete, diventa un delizioso portafiori. L’illuminazione? Rigorosamente affidata a faretti con luci a energia solare che si ricaricano di giorno e si illuminano automaticamente al calare della sera.