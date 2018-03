“Il futuro scorre sulle note dell’acqua”: progetto gratuito dedicato ai bambini

Al Museo della Scienza e della Tecnologia 24 marzo ore 15.00 a cura di Brianzacque

Milano 22 Marzo – L’acqua è alla base di tutte le forme di vita conosciute.

Un nuovo modo di rivedere l’acqua, ritornare a darle l’importanza che merita, dare valore alla nostra comodità di avere acqua pura che sgorga dai rubinetti di casa.

Per guidare i bambini alla comprensione di questi concetti è importante non renderli tediosi e drammaticamente pesanti.

Verrà quindi usato un metodo vecchio come il mondo: LA MUSICA.

Grazie a Pier Cortese e al progetto “Little Pier” arriveremo al cuore dei bambini e da lì lanceremo un messaggio per tutti.

L’IDEA

Scrivere con i bambini di tutta Italia la canzone dell’acqua.

Raccogliere frasi, considerazioni, pensieri, dubbi, emozioni, paure ed energia in 4 laboratori.

Le famiglie potranno prenotare fino al raggiungimento di 50 posti per laboratorio

Lesmo (frazione Gerno) – 17 marzo 2018 – Villa Gernetto

Milano – 24 marzo 2018 – Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci* – sala Biancamano

Albano Laziale (Roma) – 7 aprile 2018 presso il Salone Rampante

Battipaglia (Napoli) – 21 aprile 2018 presso Accademia Carrillon

*Grazie a Brianzacque, a partire dall’apertura della mattina, i partecipanti all’iniziativa avranno anche la possibilità di visitare liberamente il Museo.

L’evento è gratuito fino ad esaurimento posti, solo su prenotazione.

(MAX 50 Bimbi + 50 Accompagnatori)

Per info & prenotazioni cimicerecords@gmail.com

Gli incontri saranno così strutturati:

Dalle ore 15,30 accoglienza bambini e genitori.

ore 16,00 – Saluto ai genitori e inizio laboratorio sull’acqua a cura di Brianzacque: i bambini potranno cimentarsi con attività ludiche ed empiriche con l’acqua e quindi apprendere, attraverso il gioco, l’importante lavoro di Brianzacque.

Ore 16,45 – break con merenda per bambini e accompagnatori

Ore 17,15 – inizio laboratorio a cura di Pier Cortese durante il quale i bambini apprenderanno, grazie a Little Pier, le basi per scrivere testo e musica di una canzone e dove verranno raccolte le idee per la scrittura della canzone (realizzata al termine dei 4 laboratori).

Orario di fine laboratorio: ore 18,00

Ai laboratori potranno partecipare solo i bambini.

Conclusi i laboratori Pier Cortese si prenderà il tempo per finalizzare la canzone e produrla, con il contributo dei bambini del coro della Carrillon Accademia di Battipaglia.

LA CONCLUSIONE

La fine di questo percorso sarà una festa per tutte le famiglie (che potranno prenotare i propri posti alla mail cimicerecords@gmail.com) in cui verrà offerto il concerto illustrato di Little Pier allo Spazio Cinema Metropol di Monza, il 26 maggio 2018 dove verrà presentata ufficialmente la canzone che sarà a tutti gli effetti una sorpresa per tutti i “grandi”.

Questa nuova parte di viaggio non poteva che iniziare con la condivisione del nuovo singolo di Little Pier: “La natura ride”, tratta dal disco “Lasciateci la fantasia”, e del video magico che lo accompagna: