I vantaggi di acquistare pellet di qualità

Milano 22 Marzo – Sul mercato è possibile trovare varie tipologie di pellet dalle caratteristiche più eterogenee, dai costi più svariati e provenienti da differenti aree geografiche.

Per sfruttare appieno le proprietà di questo combustibile naturale, al momento dell’acquisto, è importante scegliere il pellet migliore, quello di elevata qualità.

Comprare un pellet scadente, infatti, può essere controproducente sia dal punto di vista economico che ecologico.

Pellet di qualità: è meglio perchè

Ad esempio un pellet di qualità inferiore avrà uno scarso rendimento in termini di potere calorifico, dato importante da tenere sempre in considerazione.

Ad influire non è soltanto il tipo di legna utilizzato, ma soprattutto la quantità di umidità presente nel pellet.

L’uso di pellet troppo umido o di scarsa qualità infatti può creare problemi nell’accensione della stufa, ostruirla, fornire poco calore ed emettere odori spiacevoli.

La presenza di additivi artificiali come vernici, impregnanti o colle può, all’atto della combustione, essere dannosa anche per la salute.

Acquistando un prodotto certificato si ha invece la certezza di utilizzare un pellet miglioreche non contenga sostanze nocive, che vanno a inficiare la scelta di un riscaldamento eco-friendly.

Vantaggi pellet migliore

I vantaggi nell’acquistare pellet di qualità sono scontati: ottimo rendimento, residui di cenere contenuti e eco compatibilità.

Il pellet migliore è dotato di un certificato che ne attesta la qualità, il rispetto di rigidi protocolli nella produzione e, l’assenza al suo interno, di altre sostanze che compromettano il prodotto.

llpellet, se buono, riscalda gli ambienti in modo semplice, omogeneo, pulito ed inodore. Le canne fumarie si sporcano meno, il residuo di ceneri è minimo rispetto alle stufe a legna e l’efficienza è mediamente più alta. Il vantaggio più evidente del pellet rispetto alla legna è anche la comodità, occupa poco spazio e non lascia residui.

Se un pellet migliore può influire sul prezzo facendolo lievitare, vi è una soluzione: sceglierepelletprestagionale. Infatti, il trucco per risparmiare è acquistare questo combustibile ecologico da marzo a settembre. Con la stagione primaverile infatti la richiesta di pellet diminuisce e contemporaneamente calano anche i prezzi.

Dove acquistare pellet migliore

Se sei alla ricerca di un ottimo prodotto e vuoi risparmiare, il pellet migliore in offerta è disponibile da Pellets& Energy S.r.l., giovane e dinamica azienda specializzata nella commercializzazione e distribuzione in tutta Italia.

Oltre all’acquisto diretto, per i privati di Milano e provincia è possibile anche concordare la fornitura a domicilio. Il prodotto viene recapitato entro 48 ore e il pagamento è alla consegna, dopo la verifica dell’ordine.

La nostra azienda commercializza soltanto il pellet migliore di puro abete o altri legami pregiati, a basso contenuto di umidità, scarsa produzione di ceneri e con elevato potere calorifico.

Tutte le tipologie in vendita sono prodotte secondo gli elevati standard qualitativi ENplus A1 e DINplus. I requisiti minimi previsti dallo standard europeo EN14961-2 del biocarburante sono pienamente superati per qualunque tipologia di prodotto.

Il combustibile è distribuito in sacchetti sigillati di plastica da 15 kg, facili da trasportare, immagazzinare e utilizzare.

In qualità di fornitori nazionali, riforniamo i distributori, i rivenditori, e i privati, garantendo offerte mensili su tutti prodotti certificati Enplus.