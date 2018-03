Salone del Mobile: a Milano la prima casa stampata in 3D

Milano 21 Marzo – Nel centro di Milano, a pochi passi dal Duomo in piazza Beccaria, c’è il cantiere della prima casa stampata in 3D che sarà realizzata ed esposta in occasione della settimana del Salone del mobile e della Design Week, in programma dal 17 al 22 aprile. Si tratta di una casa di circa 100 metri quadrati, con zona giorno, zona notte, cucina, bagno, che verrà realizzata nell’arco di due o tre settimane con una stampante 3D e con un cemento innovativo realizzato da Italcementi.

La casa sarà sostenibile, quindi rispettosa dell’ambiente, potrà essere demolita oppure spostata come si desidera, ampliata e avendo la possibilità di costruirla in poco tempo costerà meno di una abitazione tradizionale. Con questo metodo si potranno “costruire rapidamente case che potranno essere dedicate al social housing, o destinate a popolazioni colpite da calamità naturali – ha spiegato Massimo Borsa, ingegnere responsabile del laboratorio innovazione di Italcementi -, stiamo lavorando anche su queste applicazioni”.(Ansa)