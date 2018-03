Personale ATA: finalmente è uscito il modello D3

Milano 21 Marzo – Avevamo già parlato del bando di concorso 2017/2018 per il Personale ATA, cioè il personale non docente presente nelle scuole italiane: bidelli, amministrativi, cuochi, collaboratori… Dopo i modelli D1 e D2 per la presentazione della domanda si attendeva l’uscita del modello D3, utile per scegliere gli altri 29 istituti scolastici. A causa del gran numero di domande affluite, che aveva mandato in tilt le segreterie scolastiche, l’uscita del modello D3 era stata rinviata agli inizi del 2018. Finalmente il 7 marzo il MIUR ha provveduto ad inviare ufficialmente una nota agli uffici scolastici regionali, dove si avvisa dell’uscita del modello D3, che potrà essere compilato dal 14 marzo al 13 aprile 2018 (fino alle ore 14) e sarà … continua a leggere