Ai milanesi piace il mare: quali località sono più apprezzate?

L’inverno sta per finire e con la primavera alle porte si comincia a pensare a quelle che saranno le vacanze estive. Anche perchè conosciamo tutti l’importanza di muoversi in anticipo per trovare le offerte migliori e non spendere una fortuna.

Dopo le lunghe giornate trascorse in ufficio, in una città caotica come Milano, è giusto concedersi una vacanza al mare ed in questo i milanesi sembrano essere da sempre molto “affezionati” a questo genere di mete. Per questo motivo tanti milanesi stanno cominciando a studiare le soluzioni migliori per organizzare le proprie vacanze all’estero. Il primo passo è di trovare il volo perfetto per rapporto qualità – prezzo, senza sottovalutare l’importanza del parcheggio auto prima di arrivare in aeroporto. I milanesi possono sfruttare il parcheggio Malpensa per lasciare l’auto al sicuro durante il periodo di vacanza. Ma quali sono le mete preferite dai milanesi?

Barcellona

In Spagna, la costa Brava, in una delle città più belle al mondo. Barcellona è una delle mete più gettonate dai milanesi perchè dà la possibilità di godere di un mare meraviglioso, distante pochi chilometri, e di una città molto ricca a livello culturale. La capitale spagnola, poi, è molto ben collegata visto che partono diversi voli da Milano per Barcellona e viceversa.

Forte dei Marmi

Un grande classico, detto “il Forte”. Forte dei marmi somiglia più a una cittadina che a un posto di villeggiatura, un po’ per la presenza di macchine, anche se molti usano girare in bici, un po’ per le boutique che non hanno nulla da invidiare a via Montenapoleone. In ogni caso, vi consigliamo di visitare almeno una volta lo storico mercatino del mercoledì e della domenica. La vita al Forte è tranquilla e rilassante, specialmente di giorno all’interno dei lidi (il più famoso è il Bagno Annetta).

Milano Marittima

La Riviera Romagnola è da sempre piena zeppa di milanesi, soprattutto i giovani tra i 20 ed i 30 anni. Si tratta di una meta molto movimentata, dove i ragazzi passano di discoteca in discoteca, per finire la serata in riva al mare, all’alba, con una bella piadina con lo squacquerone tra le mani.

Portofino

Portofino è un piccolissimo comune, in realtà un porto, davvero affascinante per la posizione di cui gode e per quell’atmosfera così glamour, ricca di negozi griffati e famosa per ospitare Yacht da mille e una notte. La piazzetta da sempre vanta il passaggio di grandi stilisti e del jet set internazionale, tra le regate Rolex, i concerti di Bocelli e molti altri eventi, come le sfilate moda mare di una volta.

Insomma, le mete da visitare per i milanesi sono davvero. Non basta far altro che organizzarsi in anticipo e studiare in ogni dettaglio la propria vacanza al mare, per ricaricare le batterie dopo un lungo anno di lavoro in città.