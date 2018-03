‘800 a Opera.

Domenica 18 marzo presso Sala Polifunzionale Comune di Opera la Compagnia Nazionale Danza Storica Magia Mask, sede Lombarda coordinata dall’Ambasciatore e Maestro Marco Di Lauro, ha presentato un pomeriggio danzante, riproponendo un periodo storico romantico ed elegante il 1850 in cui si danzavano valzer, quadriglie e Danze di Società . Il repertorio e’ vasto e ripropone ciò che succedeva nei Palazzi nobiliari durante un Gran Ballo, frutto di una ricerca minuziosa e studio da parte del Presidente di Cnds Nino Graziano Luca. Abiti scollati con crinoline, fiori e diademi tra le acconciature per le dame e frac o uniformi per i cavalieri. Nel pomeriggio danzante hanno assistito e partecipato molte persone poiché oltre a dimostrare, sono state insegnate alcune danze di gruppo. Per chi fosse interessato www.magiamaskcomo.it e www.danzastorica.it