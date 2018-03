Municipio 2: quando Majorino non c’è le associazioni ballano

Milano 20 Marzo – Non è passato molto tempo da quando alla segnalazione di uso improprio e schiamazzi notturni provenienti dalla Casa delle Associazioni di via Miramare 9, fatta dal Consigliere Silvia Sardone, l’Assessore Majorino rispose: “Allo stato attuale non ci risultano usi impropri della Casa delle Associazioni e del Volontariato di via Miramare 9… Tuttavia sarà cura della Direzione competente effettuare ulteriori attività di controllo, al fine di garantire una corretta gestione degli spazi.” Evidentemente tali attività di controllo non erano in corso sabato notte. – Commenta Otello Ruggeri, Coordinatore di Forza Italia nel Municipio 2 – Infatti, all’alba di mezzanotte, sono stato chiamato da un gruppo di cittadini che si erano recati sotto la struttura per capire cosa fosse il frastuono che da lì proveniva. Si trattava di musica sudamericana tenuta così alta che era chiaramente percepibile al telefono e che, a quanto mi è stato riferito, è andata avanti almeno fino all’una di notte. Lasciando perdere l’ovvia domanda sul pagamento della SIAE, ricordo che i residenti che si sono lamentati sono gli stessi che da anni subiscono anche il disturbo notturno proveniente dall’adiacente parchetto dove, rifiutata dalla Pubblica Amministrazione l’installazione di una cancellata per tenere lontani i disturbatori, ancora aspettano siano posizionati gli impianti di videosorveglianza inseriti nel bilancio 2017.

Ho provveduto a segnalare nuovamente il problema allo stesso Agente della Polizia Locale che se ne occupò a gennaio, spero che ne tenga conto anche l’Assessore Majorino, cui faccio presente che, quando lui non è là a controllare, alcune associazioni ballano.