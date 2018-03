La ricerca. Sorpresa, dormire con Fido migliora la qualità del sonno

Un uso un tempo ritenuto poco igienico e pericoloso ma che adesso si tende a rivalutare. Con alcuni paletti. I quattrozampe adorano i materassi: sono comodi e in posizione elevata. Se arriva un bambino meglio che non condivida lo spazio con l’animale.

«E sia chiaro che il cane deve essere trattato bene, ma rimane pur sempre un cane, quindi non dorme in camera e tanto meno sul letto », Spesso il buon padre di famiglia argina, con questa regola, l’entusiasmo dei bambini per l’arrivo di un cane . In effetti, a parte fattori igienici, trovarsi a dormire con un Labrador nel letto potrebbe lasciare qualche perplessità perché se è vero che, nel sonno, ci rigiriamo noi, si rigirano anche i cani e, gira che ti rigira,nessuno riuscirebbe più a dormire tranquillamente. E invece non è proprio così, come riporta un recente articolo del New York Times. Secondo un sondaggio condotto in Usa dalla American Pet Products Association, oltre la metà di chi considera il cane come un membro della famiglia, gli permette di dormire nel proprio letto. A questo punto i ricercatori della Mayo Clinic di Phoenix hanno studiato 40 cani adulti che dormivano nella camera da letto con i loro proprietari, i quali non erano affetti da alcun disturbo del sonno.

I cani portavano un dispositivo in grado di registrare i movimenti e indagare se erano attivi o dormivano, mentre le persone erano collegate con un monitor capace di registrare anche la profondità del sonno. Dopo sette giorni di monitoraggio, i ricercatori hanno scoperto che, con un cane in camera da letto o sul letto, sia gli umani che i cani hanno dormito abbastanza bene. Le persone hanno mostrato una un’ efficienza media del sonno pari all’Bl per cento , i cani sono saliti all’85. I medici considerano soddisfacenti livelli superiori all’80 per cento. Le persone dormivano leggermente meglio quando il cane era fuori dal letto, mentre i cani dormivano lo stesso sia che si trovassero sul letto o in un altro posto nella camera. «Questo va contro la tradizione e la certezza che il cane dovrebbe dormire altrove, e non nella camera da letto», ha detto LoisE.Krahn,autrice senior dello studio, psichiatra e specialista in medicina del sonno al Centro per i suoi disturbi della Mayo Clinico «Il mio Golden retriever di 6 anni, Phoebe, dorme abitualmente sul pavimento della camera da letto e, nei mesi più freddi, dorme in fondo al letto con me e mio marito. E dormiamo tutti benissimo », ha concluso sorridendo. Dove dorme l’animale domestico dorme «dipende dal temperamento dell’animale», ha affermato Carlo Siracusa, veterinario e direttore di scienza del comportamento animale all’Università di Pennsylvania. «Ci sono cani che tendono a essere più reattivi agli stimoli.

Quindi, per esempio, se il cane è sul letto e il proprietario si gira e lo colpisce inavvertitamente, può spaventarsi reagire ringhiando o abbaiando e svegliare chi dorme, mentre altri cani non ne sono infastiditi. Se non ci sono problemi -conclude salomonicamente Siracusa -e il proprietario è felice di lasciare l’animale in camera da letto o sul letto, per me va benissimo». Per il dottor Siracusa, se un nuovo bambino arriva in famiglia e dorme nella stessa camera da letto dei genitori, questo può mettere un paletto alla presenza di un cane, non certo per la preoccupazione che il cane possa danneggiare il bebè, ma perché lo spazio da condividere può essere un serio problema. Ma perché i cani amano i letti dei loro proprietari? «Soprattutto perché sono elevati -risponde Siracusa -quindi strategicamente in una buona posizione per controllare l’ambiente e poi perché sono confortevoli». E il proprietario? Se c’è, ottimo; ma se non c’è il cane dormirà bene lo stesso. Sul letto, ovvio.

Oscar Graziali ( Il Giornale)