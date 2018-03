A Milano sbarca Jollibee con il pollo fritto più famoso delle Filippine

Milano 20 Marzo – A Milano sbarca Jollibee, la catena di fast food più famosa nelle Filippine. La nuova proposta gastronomica non è certo passata inosservata: ieri in tantissimi hanno atteso l’inaugurazione del nuovo ristorante. Dall’alba una fila lunghissima di clienti ha affollato i portici di piazza Diaz in attesa dell’apertura. Con oltre 3200 locali in tutto il mondo, Jollibee è famoso soprattutto per il pollo fritto. Riuscirà a fare concorrenza all’americano Kfc?

Jollibee è presente in tutto il sud est asiatico, in Cina, ma anche in Canada, negli Stati Uniti e in Arabia Saudita. Aperture programmate in Italia, per l’appunto, Inghilterra, Australia e Giappone. La catena è stata fondata alla fine degli anni ’70 a Manila, nelle Filippine, ed è stata capace di resistere alla rapida ascesa mondiale dell’americana McDonald’s puntando su prodotti capaci di intercettare i gusti dei filippini. Specialità della casa è il pollo fritto, che fa letteralmente impazzire i filippini. Staremo a vedere se riuscirà a conquistare il palato dei milanesi. Ieri a fare la fila davanti al nuovo fast food c’erano tanti italiani, ma soprattutto moltissimi cittadini di origine asiatica.

Enrico Tata (Milano fanpage)