L’Ippodromo riparte tra galoppo ed eventi per tutti

Milano 19 Marzo – Ci si ritrova come ci si era lasciati alla fine della scorsa stagione. Con i calici alzati, per il primo appuntamento del 2018 dedicato al galoppo all’Ippodromo di San Siro. Si riparte, dunque, con la formula ormai rodata delle manifestazioni sportive accompagnate da eventi e attrazioni varie, anche per famiglie (oltre 2oomila gli accessi registrati l’anno passato). E quindi cancelli aperti, a partire da mezzogiorno di ieri, tra degustazioni di vino, dj set, animazione per bambini, streetfood e giri turistici del tempio dell’ippica milanese. Sul piano sportivo, la gara principale è il Premio apertura, sfida sulla distanza di un miglio, che vede impegnati i cavalli che hanno corso in inverno. La stagione 2018, secondo quanto diffuso da Snaitech, la società proprietaria dell’ippodromo, punta a progetti di valorizzazione della prestigiosa statua del Cavallo di Leonardo, nel cinquecentesimo anno dalla morte del genio toscano, fino al rock estivo del Milano Summer Festival, kermesse di musica internazionale con ospiti del calibro di Carlos Santana, Robert Plant, Iran Maiden, e ChemicalBrothers. L’auspicio, espresso dall’amministratore delegato di Snaitech Fabio Schiavolin, è che d’ippodromo si confermi come uno dei principali luoghi di svago, incontro ed intrattenimento per i milanesi. Tra le altre sorprese del calendario, da ricordare le giornate Fai di primavera del prossimo fine settimana, durante le quali sarà possibile visitare la struttura anche nei suoi luoghi più nascosti e affascinanti, e una partnership con il Politecnico nell’ambito di un Master in gestione dei Beni e delle istituzioni culturali.

F.Be. (Corriere)