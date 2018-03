Fuggono dai CC, sono 4 i ricercati nel Bresciano

Milano 19 Marzo – I carabinieri stanno cercando quattro persone che, a bordo di un’Audi nera, non si sono fermate a un posto di blocco a Carpenedolo, nel Bresciano. Ne è nato un lungo inseguimento, prima in direzione Lonato del Garda, poi lungo l’autostrada A4 Milano-Venezia, dal casello di Desenzano. L’auto ha percorso diversi chilometri in corsia d’emergenza, tallonata dai carabinieri, prima che uno pneumatico esplodesse.

Le forze dell’ordine escludono di aver sparato. Con l’auto ferma, i quattro a bordo sono scappati per i campi vicini all’autostrada. Sulla vettura abbandonata sono state trovate alcune torce, attrezzi per l’edilizia, cacciaviti di grosse dimensioni e piedi di porco, oltre ad alcuni gioielli. (Ansa)